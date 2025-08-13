Донецький Шахтар 14 серпня зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026 проти грецького Панатінаїкоса. Перша зустріч не визначила переможця.

Донецький Шахтар готується до своєї шостої гри в Лізі Європи 2025-2026. 14 серпня "гірники" зіграють матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду проти Панатінаїкоса, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися гру?

Матч Шахтар – Панатінаїкос буде показаний наживо в Україні. Пряма трансляція зустрічі запланована на каналі УПЛ ТБ, який доступний як в кабельних мережах, так і на більшості ОТТ-платформ.

Гра буде номінально домашньою для Шахтаря і відбудеться у польському Кракові на стадіоні імені Генріха Рейкмана. Початок – 14 серпня о 21:00 за київським часом.

Як Шахтар грав у ЛЄ?

Нагадаємо, що перша гра команд в Афінах завершилась нульовою нічиєю. До цього Шахтар демонстрував майже ідеальний футбол у Лізі Європи, пройшовши Ільвес та Бешикташ.

У цих іграх "гірники" здобули три перемоги та одну нічию. А от в УПЛ підопічні Турана поки не такі переконливі. У перших двох турах Шахтар взяв чотири бали – 1:0 з Епіцентром та 3:3 із Карпатами.

Зазначимо, що в разі проходу Шахтаря українці зустрінуться у раунді плей-оф кваліфікації із Самсунспором. Натомість виліт від греків опустить донеччан в Лігу конференцій. Там опонентом може стати швейцарський Серветт або нідерландський Утрехт.