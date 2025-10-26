Позитив перед матчами з Динамо: Шахтар знищив команду з села та очолив УПЛ

В чемпіонаті України 2025/2026 цими вихідними проходять матчі 10 туру. На неділю була винесена зустріч за участі Шахтаря, який приймав новачка УПЛ Кудрівку.

Донецький клуб потрапив у чорну смугу в жовтні. Шахтар зазнав двох сенсаційних поразок від ЛНЗ та Легії, а також зіграв внічию з Поліссям, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар не помітив Кудрівку?

Наставник "гірників" несподівано виставив дублюючий склад на матч Ліги конференцій. Цим Туран показав, що робить ставку на матчі в УПЛ та Кубку України.

І справді, на гру із Кудрівкою вийшли всі основні гравці. Це дозволило Шахтарю вже зі старту захопити ініціативу та зняти питання щодо переможця.

Шахтар – Кудрівка 4:0

Голи: Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87.

Героєм зустрічі можна назвати Кауана Еліаса, який забив два голи гостям. На старті зустрічі бразилець відгукнувся на подачу Марлона з кутового, а у другому таймі вдало замкнув простріл від Педріньо.

Таким чином, Кауан має на своєму рахунку вже вісім голів у поточному сезоні. Між його голами також встиг відзначитись Олег Очеретько. В цьому м'ячі більше овацій заслуговує Педріньо, який віддав асист пасом через себе.

Кудрівка могла трохи пом'якшити свою поразку, коли отримала право на пенальті. Проте Коркішко невдало пробив з позначки. А під завісу гри Глущенко остаточно добив гостей.

