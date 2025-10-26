Позитив перед матчами з Динамо: Шахтар знищив команду з села та очолив УПЛ
- Шахтар переміг Кудрівку з рахунком 3:0 в рамках 10 туру УПЛ.
- Кауан Еліас оформив дубль, тоді як Педріньо віддав два асисти.
В чемпіонаті України 2025/2026 цими вихідними проходять матчі 10 туру. На неділю була винесена зустріч за участі Шахтаря, який приймав новачка УПЛ Кудрівку.
Донецький клуб потрапив у чорну смугу в жовтні. Шахтар зазнав двох сенсаційних поразок від ЛНЗ та Легії, а також зіграв внічию з Поліссям, повідомляє 24 Канал.
Як Шахтар не помітив Кудрівку?
Наставник "гірників" несподівано виставив дублюючий склад на матч Ліги конференцій. Цим Туран показав, що робить ставку на матчі в УПЛ та Кубку України.
І справді, на гру із Кудрівкою вийшли всі основні гравці. Це дозволило Шахтарю вже зі старту захопити ініціативу та зняти питання щодо переможця.
Шахтар – Кудрівка 4:0
Голи: Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87.
Героєм зустрічі можна назвати Кауана Еліаса, який забив два голи гостям. На старті зустрічі бразилець відгукнувся на подачу Марлона з кутового, а у другому таймі вдало замкнув простріл від Педріньо.
Таким чином, Кауан має на своєму рахунку вже вісім голів у поточному сезоні. Між його голами також встиг відзначитись Олег Очеретько. В цьому м'ячі більше овацій заслуговує Педріньо, який віддав асист пасом через себе.
Кудрівка могла трохи пом'якшити свою поразку, коли отримала право на пенальті. Проте Коркішко невдало пробив з позначки. А під завісу гри Глущенко остаточно добив гостей.
Огляд матчу Шахтар – Кудрівка: дивитися відео
Шахтар у сезоні 2025/2026
- Влітку "гірники" змінили головного тренера після провального минулого сезону. Замість Маріно Пушича наставником команди став Арда Туран.
- Турок яскраво почав єврокубковий сезон, впевнено перегравши у кваліфікації Ліги Європи Ільвес та Бешикташ. Проте у третьому раунді відбору Шахтар вилетів по пенальті від Панатінаїкоса.
- Зрештою донеччани пройшли Серветт та потрапили в основну стадію Ліги конференцій. Після двох турів Шахтар має у своєму активі три бали – 3:2 з Абердіном та 1:2 з Легією.
- Підопічні Турана йдуть 17-ми в турнірній таблиці Ліги конференцій. В свою чергу в чемпіонаті України Шахтар допустив чотири осічки, але після перемоги над Кудрівкою очолив УПЛ.
- При цьому Кривбас ще може обійти Шахтар в турнірній таблиці УПЛ, якщо обіграє Динамо. В наступних двох матчах "гірники" гратимуть як раз проти Динамо – в Кубку України та чемпіонаті.