Шахтар почав пошуки кандидатів на заміну Пушича
- Донецький Шахтар почав пошуки нових кандидатів на заміну тренера Маріно Пушича і вже напрацьовує список фахівців.
- Журналіст Михайло Смоловий зазначив, що Пушича не звільнять найближчим часом, але команда розглядає варіанти його заміни, включаючи іноземних фахівців.
- Шахтар почав звертатися до аутсорсингу для пошуку нового тренера, що стало несподіванкою, оскільки вважалося, що у них є власний список потенційних кандидатів.
- Маріно Пушич очолив Шахтар у 2023 році, під його керівництвом команда стала чемпіоном України та володарем Кубка України.
Донецький Шахтар розпочав пошуки кандидатів на заміну Маріно Пушича. Наразі напрацьовується список фахівців.
Раніше вже з'являлася інформація про те, що Шахтар розглядає варіант зі звільненням Маріно Пушича. Відтепер "гірники" серйозно вирішили зайнятися питанням заміни тренера, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.
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Шахтар хоче замінити Пушича
За інформацією журналіста Михайла Смолового, тренер не буде звільнений найближчим часом, однак керівництво команди хоче визначити можливі варіанти його заміни.
Шахтар почав звертатися до аутсорсингу щодо пошуку фахівця, що для мене стало неймовірним шоком. Я завжди думав, що Шахтар – команда системна і у них є напрацювання інших кандидатів,
– сказав Смоловий.
Журналіст вважав, що, призначаючи Пушича, вже є список тих людей, які можуть бути наступними. Виявляється, такого списку не було і зараз він тільки напрацьовується.
Шахтар вже шукає можливу заміну серед іноземних фахівців.
Відзначимо, що Маріно Пушич очолив "гірників" у 2023 році. За його керівництва команда ставала чемпіоном України та була володарем Кубка України.