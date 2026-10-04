Шахтар може повернути у свій склад дебютанта збірної України

Постать Олександра Драмбаєва зацікавила фахівців, які працюють у донецькому Шахтарі. Там відзначили хороші якості футболіста.

Новачок команди Андреа Мальдери отримав цікаву можливість для продовження кар’єри. Про інтерес до Драмбаєва сповістив сайт Sport.ua.

Чому Драмбаєв зацікавив Шахтар

Джерело повідомило, що успішна гра 25-річного флангового захисника ЛНЗ зацікавила скаутів чинного чемпіона України.

У розташуванні "гірників" активно слідкують за виступами футболіста. Менеджерам донецького клубу подобається універсальність Драмбаєва, який може зіграти одразу на декількох позиціях,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі Драмбаєв вперше у кар’єрі перебуває у розташуванні збірної України. У п’ятницю, 25 вересня він дебютував наприкінці переможного поєдинку проти Угорщини.

Як складається кар’єра Драмбаєва

Футболіст є вихованцем донецького клубу. Олександр потрапив до академії Шахтаря у 2018-му у віці 17 років. Захисник перебував на контракті із "гірниками" до 2024-го, але так і не дебютував за основну команду в офіційних матчах.

У поточному сезоні він відзначився одним асистом у 10 матчах за ЛНЗ.

Уже у понеділок, 5 жовтня, Драмбаєв та його партнери по збірній проведуть матч четвертого туру Ліги націй проти Угорщини. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після трьох турів Україна має чотири очки та посідає друге місце у групі B2 Ліги націй. Стільки ж балів набрала Угорщина, але "синьо-жовті" випереджають суперника завдяки перемозі в очному матчі.