Шахтар назвали фаворитом Ліги конференцій: які шанси "гірників" на трофей

Володар Кубка України Шахтар посів шосте місце в основному раунді Ліги конференцій, одразу потрапивши до 1/8 фіналу. "Гірників" вважають одним із претендентів на підсумкову перемогу в турнірі.

Аналітики Football Rankings порахували шанси кожного з клубів-учасників плей-оф на здобуття єврокубка. Український клуб опинився високо у списку, пише 24 Канал з посиланням на сторінку проєкту у мережі X.

Які шанси у Шахтаря на перемогу в Лізі конференцій?

Непоганий виступ підопічних Арди Турана восени та підсумкова шоста сходинка у загальній турнірній таблиці серед 36 команд сприяли тому, що донецький клуб отримав досить високу оцінку від прогнозистів.

Football Rankings вважає, що Шахтар має таку ж можливість забрати собі трофей, як і грецький АЕК. Клуби поділили між собою 5-ту та 6-ту сходинку рейтингу.

У відсотковому відношенні шанси "гірників" та афінського колективу складають 7%.

Хто головний фаворит Ліги конференцій?

Експерти чомусь практично не сумніваються в тому, що найсильнішою командою в плей-оф є англійський Кристал Пелас. На їхню перемогу дають 29% – і це попри аж 10-те місце в основному раунді.

Загалом список фаворитів виглядає так:

1. Кристал Пелас (Англія): 29%

2. Страсбур (Франція): 12%

3. Райо Вальєкано (Іспанія): 11%

4. Майнц (Німеччина): 8%

5-6. АЕК (Греція): 7%

5-6. Шахтар (Україна): 7%

7-8. Спарта (Чехія): 6%

7-8. Фіорентина (Італія): 6%

9-10. АЗ (Нідерланди): 4%

9-10. Ракув (Польща): 4%

11. АЕК (Кіпр): 3%

З ким Шахтар зіграє далі у Лізі конференцій?