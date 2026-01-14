Шахтар назвали фаворитом Ліги конференцій: які шанси "гірників" на трофей
- Шахтар посів шосте місце в основному раунді Ліги конференцій і має 7% шансів на перемогу, нарівні з грецьким АЕК.
- Кристал Пелас є головним фаворитом турніру з 29% шансів на перемогу, а жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня.
Володар Кубка України Шахтар посів шосте місце в основному раунді Ліги конференцій, одразу потрапивши до 1/8 фіналу. "Гірників" вважають одним із претендентів на підсумкову перемогу в турнірі.
Аналітики Football Rankings порахували шанси кожного з клубів-учасників плей-оф на здобуття єврокубка. Український клуб опинився високо у списку, пише 24 Канал з посиланням на сторінку проєкту у мережі X.
Які шанси у Шахтаря на перемогу в Лізі конференцій?
Непоганий виступ підопічних Арди Турана восени та підсумкова шоста сходинка у загальній турнірній таблиці серед 36 команд сприяли тому, що донецький клуб отримав досить високу оцінку від прогнозистів.
Football Rankings вважає, що Шахтар має таку ж можливість забрати собі трофей, як і грецький АЕК. Клуби поділили між собою 5-ту та 6-ту сходинку рейтингу.
У відсотковому відношенні шанси "гірників" та афінського колективу складають 7%.
Хто головний фаворит Ліги конференцій?
Експерти чомусь практично не сумніваються в тому, що найсильнішою командою в плей-оф є англійський Кристал Пелас. На їхню перемогу дають 29% – і це попри аж 10-те місце в основному раунді.
Загалом список фаворитів виглядає так:
- 1. Кристал Пелас (Англія): 29%
- 2. Страсбур (Франція): 12%
- 3. Райо Вальєкано (Іспанія): 11%
- 4. Майнц (Німеччина): 8%
- 5-6. АЕК (Греція): 7%
- 5-6. Шахтар (Україна): 7%
- 7-8. Спарта (Чехія): 6%
- 7-8. Фіорентина (Італія): 6%
- 9-10. АЗ (Нідерланди): 4%
- 9-10. Ракув (Польща): 4%
- 11. АЕК (Кіпр): 3%
З ким Шахтар зіграє далі у Лізі конференцій?
- Шахтар гарантував місце в 1/8 фіналу, тому чекає, поки відбудуться стикові матчі між командами, які посіли у турнірній таблиці місця з 9 до 24.
- Згідно із сіткою плей-оф, оприлюдненою на сайті UEFA, "гірники" можуть опинитися у верхній або нижній частині.
- В будь-якому разі їхнім наступним суперником буде хтось із четвірки КуПС, Шкендія, Лех Познань, Самсунспор.
- Жеребкування стикових матчів відбудеться 16 січня, а матчі 1/8 фіналу – 12-13 і 19-20 березня.