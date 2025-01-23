"Назавжди на трибуні": Шахтар вшанував загиблих українських воїнів під час гри у Лізі чемпіонів

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Учора, 22 січня, Шахтар у номінально домашньому матчі приймав французький Брест. Гра запам'яталась не тільки перемогою "гірників", а також гідним вчинком від донеччан, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Гідний вчинок донеччан

Матч між Шахтарем та Брестом відбувся у німецькому місті Гельзенкірхен. У сезоні 2024/2025 "гірники" використовують "Фельтінс Арену" для домашніх матчів у Лізі чемпіонів.

"Гірники" перед грою з "піратами" влаштували акцію вшанування українських воїнів, які були представниками ультрас донецького клубу та загинули героїчно, захищаючи Батьківщину.

Десять місць на одній з трибун "Фельтінс Арени" під час матчу Шахтар – Брест залишились порожніми.

Цей жест є символом того, що ми завжди пам'ятатимемо своїх відданих фанатів, їхню підтримку, мужність та героїзм. Вони назавжди залишаться частиною сім'ї Шахтаря. І вже ніхто й ніколи не зможе зайняти їхніх місць на фанатській трибуні. Слава Україні! Героям Слава!,

– йдеться у заяві Шахтаря.

Шахтар вшанував загиблих українських воїнів / Фото з телеграм-каналу "гірників"

Нагадаємо, що гра завершилась перемогою Шахтаря з рахунком 2:0. У восьмому турі Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 на виїзді проти дортмундської Боруссії у середу 29 січня о 22:00 за київським часом.