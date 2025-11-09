Непереможений український боксер декласував венесуельця в Еквадорі

Український боксер Тарас Шелестюк провів поєдинок в Еквадорі. Суперником чемпіона світу серед аматорів був венесуелець Ентоні Саез.

У ніч з 8 на 9 листопада в Еквадорі на арені "Coliseo Julio Cesar Hidalgo" відбувся вечір боксу. Головним поєдинком шоу став бій українця Тараса Шелестюка та венесуельця Ентоні Саеза, пише 24 Канал.

Як завершився бій Шелестюк – Саез?

В Еквадорі Тараса Шелестюка підтримувала значна група вболівальників. 39-річний боксер не підвів свої фанатів. Уродженець Донеччини здобув впевнену перемогу за підсумком 10 раундів

Упродовж всього поєдинку Тарас володів ініціативою та завдавав більше ударів. Суперник не витримував запропонованого темпу. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу Шелестюку.

Відео бою Шелестюк – Саез (початок з 6:00:00)

Тарас Шелестюк здобув свою 21 перемогу на професійному рингу. Натомість венесуелець Ентоні Саез зазнав сьомої поразки.

Які результати Шелестюка на боксерському рингу?

Тарас Шелестюк народився 30 листопада 1985 року у Макіївці на Донеччині. Боксом розпочав займатися у 14 років.

На аматорському рівні Тарас мав блискучу кар'єру. Він став бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні та ставав чемпіоном світу в 2011 році у напівсередній вазі.

Професійну кар'єру розпочав у 2013 році. За даними BoxRec українець провів 22 поєдинки, у яких здобув 21 перемогу (12 нокаутом), а ще один бій завершився внічию.

Шелестюк володів регіональними титулами WBA Inter-Continental і WBO-NABO.

