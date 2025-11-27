Шахтар втримав валідольну перемогу над Шемрок Роверс у Лізі конференцій

Донецький Шахтар 27 листопада зустрічався із ірландським Шемрок Роверс у рамках четвертого туру основного раунду Ліги конференцій 2025 – 2026. Команда Арди Турана втримала перемогу на полі суперника.

Це була перша в історії зустріч між Шемрок Роверс та Шахтарем. Як повідомляли у донецькому клубі, прямо перед грою Арда Туран був змушений терміново змінювати голкіпера. Різник відчув дискомфорт на передматчевій розминці, тому його у володіннях донеччан замінив Фесюн, передає 24 Канал.

Яким був хід матчу Шемрок Роверс – Шахтар?

Початок матчу був доволі обережним від обох колективів. У середині першого тайму Кауан Еліас повинен був забивати. Однак нападник Шахтаря завдав легкого удару, з яким без труднощів впорався голкіпер ірландського клубу.

Форвард "гірників" дуже швидко реабілітувався за змарнований момент. Вже через дві хвилини Тобіас обстукався у стіночку із Криськівим та віддав на Еліаса. Кауан, який відкрився у зону 11 метрів, ударом в один дотик перевів м'яч у сітку воріт Шемрок Роверс. Шахтар повів у рахунку після неймовірно красивої комбінації – 0:1.

Відео голу Кауана Еліаса

Після чого господарі змусили понервувати Фесюна, створивши декілька моментів поблизу його володінь. В одному із епізодів голкіпер "гірників" був безсилим, але м'яч на лінії воріт заблокував центральний захисник донеччан Бондар.

Ідентичний вбивчий момент у першому таймі змарнував Криськів, який впритул розстрілював володіння господарів. До воріт було менше метра, але удар українця був заблокований.

До фінального свистка команди більше не забивали, хоча моменти були. Попри перевагу у рахунку команді Турана потрібно було забивати ще, аби уникнути валідолу наприкінці матчу.

Старт другої половини зустрічі був за господарями. Гравцям донецького клубу не вдалось добре виходити з-під високого пресингу ірландського колективу. Фесюн у фантастичному сейві потягнув постріл Гілі.

На 77-й хвилині Назарина подвоїв перевагу Шахтаря красивим ударом зі штрафного. Не обійшлось у цьому стандарті без рикошету від гравця, який стояв у стінці – 0:2.

Ще через три хвилини Еліас міг стати автором дублю. Кауан замкнув передачу Назарини, але гол після відеоповтору був скасований.

Натомість під завісу основного часу матчу Моллі відкрився під передачу та елегантно перекинув Фесюна, повернувши у господарів віру у позитивний результат.

На щастя, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який потішив око українського уболівальника після поразки Динамо від кіпрської Омонії. "Гірники" набрали вже 9 балів та ще більше наблизились до виходу у плей-оф.

Шемрок Роверс – Шахтар 1:2

Голи: Моллі, 87 – Кауан Еліас, 23, Назарина, 77

Наступний матч Шахтаря у Лізі конференцій відбудеться 11 грудня. Це буде виїзна гра проти мальтійського Хамруна. Початок зустрічі – о 22:00 (за Києвом).