Миколенко зізнався, що від нього вимагає головний тренер Евертона

Український футболіст Віталій Миколенко розповів про роботу нового головного тренера Девіда Моєса. Зокрема, він зізнався, що наставник вимагає конкретно від нього.

У січні 2025 року на посаду головного тренера Евертона призначили Девіда Моєса. Віталій Миколенко розповів про спільну роботу з наставником, пише 24 канал з посиланням на ФК Евертон.

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Що від Миколенка вимагає тренер

Українець зазначив, що спочатку їм було важко з новим тренером. Команді довелося звикати, адже все стало зовсім інакше.

"Довелося звикати, адже все стало зовсім інакше. Проте зараз все змінилося, ви бачите турнірну таблицю. «Евертон» грає краще, ніж це було останні два роки. На мою думку, команда перебуває на високій позиції.

Девід Моєс постійно вимагає, щоб я частіше допомагав в атаці. Він каже, що в мене не одне завдання на полі, а одразу декілька. Мені подобається грати в атаці, зараз ми працюємо над цим разом з тренерським штабом", – додав Віталій Миколенко.

Довідка. У сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 33 матчі, у яких віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що Віталій Миколенко став гравцем Евертона у 2022 році.