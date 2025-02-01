"Бачив на власні очі": суперник Дюбуа висловився про реванш Усик – Ф'юрі

Майбутній суперник Даніеля Дюбуа, Джозеф Паркер, прокоментував реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Він назвав боксера, який домінував у бою.

В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Читайте також "Гучні бої та сильні суперники": український боксер розкрив амбітні цілі на 2025 рік

Хто домінував у реванші

Паркер зазначив, що бачив бій Усика і Ф'юрі на власні очі, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Можливо я трохи упереджено оцінюю цей бій, адже Тайсон мій близький друг. Судді цього разу вирішили, що Усик більше домінував. Перший бій також був захоплюючим. Обидва бійці робили свої речі та також пропускали удари. Це вже ж таки бокс,

– сказав Джозеф Паркер.

Відзначимо, що боксер 22 лютого зустрінеться з Даніелем Дюбуа у Саудівській Аравії. Паркер має шанс заволодіти титулом абсолютного чемпіона світу.