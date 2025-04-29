Промоутер Дюбуа пообіцяв Усику купити ретро-автомобіль за перемогу

Український боксер Олександр Усик може отримати автомобіль у разі перемоги над Даніелем Дюбуа в реванші. Відповідну обіцянку дав Френк Воррен.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

Читайте також Усик проти Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем

Хто подарує Усику авто

Напередодні поєдинку між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбулася жартівлива бесіда між українським боксером та промоутером Френком Ворреном, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Усик пожартував, що хотів би отримати автомобіль у разі перемоги над суперником. У відповідь Воррен нагадав, що обіцяв купити коня з возом, якщо Усик програє, а машину – лише у випадку його перемоги. Українець висловив упевненість у своїй перемозі та згадав, що йому до вподоби модель Bentley Bentayga, яка коштує близько 250 тисяч фунтів.

Воррен у свою чергу пожартував, що готовий подарувати старий седан Bentley T-Series 1970 року. Менеджер Усика, Егіс Клімас, додав, що на місці Воррена вже зараз подбав би про подарунок.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.