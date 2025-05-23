Ексчемпіон світу порадив Усику завершити кар'єру після новин про реванш з Дюбуа

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився щодо майбутнього реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Він вважає, що українському боксеру варто завершити кар'єру.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Порада Брієдіса для Усика

Боксер вважає, що українцю варто завершити кар'єру, адже йому більше не має, що брати в боксі, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Я б на місці Олександра Усика завершив кар'єру. Він заробив багато грошей, виграв все в крузерах, супретяжах, став чемпіоном Олімпіади, тож чому він це не зробить?

– сказав колишній чемпіон світу.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.