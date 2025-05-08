У Челсі ухвалили важливе рішення щодо Мудрика: чи отримає українець медалі, якщо клуб виграє ЛК
- Челсі вирішило нагородити Михайла Мудрика медаллю в разі перемоги клубу в Лізі конференцій, попри його відсторонення через допінг.
- Мудрик у поточному сезоні зіграв 15 матчів за Челсі, забив 3 голи та зробив 5 результативних передач.
Челсі ухвалило цікаве рішення щодо Михайла Мудрика.Він може отримати приємний призент у разі перемоги "пенсіонерів" в Лізі конференцій.
В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину, через що його відсторонили від матчів.
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Який презент очікує Мудрика
Український футболіст отримає медаль, якщо його клуб здобуде перемогу в Лізі конференцій, пише 24 канал з посиланням на Daily Mail.
Челсі в праві сам вирішувати, хто з футболістів та тренерів отримає медалі переможців турніру і попри відсторонення Мудрика від футболу через допінг, все одно хочуть його нагородити.
Нагадаємо, що Михайло Мудрик до скандалу з допінгом зіграв у поточному сезоні в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах. На рахунку українського півзахисника 3 голи та 5 результативних передач.