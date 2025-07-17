У середу, 17 липня, відбулася пресконференція за участі Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. На ній боксери змогли певною мірою поспілкуватися один з одним.

Олександр Усик зупинив словесну перепалку під час фінальної пресконференції перед реваншем із Даніелем Дюбуа. Він заспокоїв усіх відомою українською фразою, яку не розуміють британці, пише 24 Канал з посиланням на DAZN Boxing.

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Британці не зрозуміли української фрази

Під час пресконференції трапилася словесна суперечка між Егісом Клімасом та Френком Ворреном. Сторони почали обговорювати деталі майбутнього поєдинку, що згодом переросло у гостру дискусію.

Деякі вболівальники та представники команд почали викрикувати із зали, що ще більше розпалювало ситуацію. Саме в цей момент Усик втрутився і спокійно, але впевнено двічі повторив: "Не гоніть коней!" і після цього галас у залі припинився.

Щоправда, по обличчям команди Дюбуа було видно, що цю фразу вони не зовсім зрозуміли. Нагадаємо, що цей вислів означає "Заспокойся" або ж "Не нагнітай ситуацію".

Згодом британці звернулися з проханням роз'яснити фразу і Сергій Лапін пояснив, що це ілюзія.

Щоразу, коли говорить хтось із команди Дюбуа, то заявляє: "Даніель тепер інша людина, він має іншу підготовку, інший фокус". Це все ілюзія. Нічого не змінилося за 3 роки. Ви чудові хлопці. Ви боретеся. У суботу все-таки буде інший бій,

– сказав Лапін.

Цікаво. Усик показав герб України на пресконференції з Дюбуа.