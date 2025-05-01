Відомо, що сказала Костюк про "нейтральну" Сабалєнко під час чвертьфіналу турніру в Мадриді

У середу, 30 квітня, відбувся матч чвертьфіналу турніру в Мадриді. В його межах Марта Костюк програла фанатці Лукашенка Аріні Сабалєнка.

Під час тай-брейку у другому сеті трапилася скандальна ситуація: Сабалєнка втратила м'яч на першій подачі, після чого поскаржилася судді на дощ. Арбітр оголосила, що над ареною закриють дах, а білоруска вийде на повторну подачу, пише 24 канал.

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Що сказала Костюк білорусці

На камеру потрапили слова Марти Костюк про Аріну Сабалєнку. Це трапилося під час матчу чвертьфіналу турніру у Мадриді.

Марта Костюк розлютилася рішенням судді та діями білоруської тенісистки. Вона пішла на розмову з рефері щодо поведінки Аріни, втім після відмови суперниці дотримуватись правил – звернулася до своєї команди.

Вона ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку, це точно,

– сказала Марта Костюк.

Обурення Костюк: дивіться відео

Довідка. У півфіналі турніру Аріні Сабалєнко протистоятиме українка Еліна Світоліна. Матч відбудеться 1 травня не раніше 22:30 за київським часом.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Світоліна здобула перемогу над Моюкою Утідзімою з Японії за підсумками двох сетів.