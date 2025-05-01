Відомо, що сказала Костюк про "нейтральну" Сабалєнко під час чвертьфіналу турніру в Мадриді
- Марта Костюк висловила обурення під час матчу в Мадриді через рішення судді про повторну подачу Аріни Сабалєнки після скарги на дощ.
- Костюк заявила, що Сабалєнка ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку.
- У півфіналі турніру Сабалєнка зустрінеться з українкою Еліною Світоліною 1 травня о 22:00 за київським часом.
У середу, 30 квітня, відбувся матч чвертьфіналу турніру в Мадриді. В його межах Марта Костюк програла фанатці Лукашенка Аріні Сабалєнка.
Під час тай-брейку у другому сеті трапилася скандальна ситуація: Сабалєнка втратила м'яч на першій подачі, після чого поскаржилася судді на дощ. Арбітр оголосила, що над ареною закриють дах, а білоруска вийде на повторну подачу, пише 24 канал.
Читайте також "Нейтральна" перша ракетку світу пояснила скандальний вчинок у грі проти Костюк
Що сказала Костюк білорусці
На камеру потрапили слова Марти Костюк про Аріну Сабалєнку. Це трапилося під час матчу чвертьфіналу турніру у Мадриді.
Марта Костюк розлютилася рішенням судді та діями білоруської тенісистки. Вона пішла на розмову з рефері щодо поведінки Аріни, втім після відмови суперниці дотримуватись правил – звернулася до своєї команди.
Вона ніколи не виграє нагороду за спортивну поведінку, це точно,
– сказала Марта Костюк.
Обурення Костюк: дивіться відео
Довідка. У півфіналі турніру Аріні Сабалєнко протистоятиме українка Еліна Світоліна. Матч відбудеться 1 травня не раніше 22:30 за київським часом.
Відзначимо, що у чвертьфіналі Світоліна здобула перемогу над Моюкою Утідзімою з Японії за підсумками двох сетів.