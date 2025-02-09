"Був би дурнем": тренер клубу Серії А прокоментував зацікавленість Яремчуком
- Головний тренер Венеції, Еусебіо Ді Франческо, підтвердив зацікавленість клубу в Романові Яремчуку.
- Венеція була готова зробити пропозицію Олімпіакосу щодо Яремчука, але вирішила піти в іншому напрямку.
- У сезоні-2024/2025 Яремчук зіграв 19 матчів за Олімпіакос і забив 2 голи, а Венеція наразі на 19-й позиції в Серії А.
Головний тренер Венеції Еусебіо Ді Франческо висловився щодо зацікавленості українцем Романом Яремчуком. Він підтвердив цю інформацію.
Не так давно з'явилася інформація, що Венеція зацікавилася у послугах Романа Яремчука. Італійський клуб був готовий зробити пропозицію Олімпіакосу щодо нападника.
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Що сказав тренер про Яремчука
Франческо підтвердив, що дійсно була зацікавленість у послугах Романа, пише 24 канал з посиланням на сайт Альфреда Педулли.
Що стосується Шомуродова та Яремчука, то на цю тему вже висловився наш спортивний директор. І я був би дурнем, якби сказав, що ці гравці мені не подобаються. Але все ж ми пішли в іншому напрямку,
– сказав тренер Венеції.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 19 матчів за Олімпіакос, у яких забив 2 голи.
Відзначимо, що наразі Венеція перебуває на 19-тій позиції в турнірній таблиці Серії А і близька до вильоту в нижчий дивізіон.