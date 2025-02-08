"Він вразив його": промоутер Ф'юрі про можливий бій Усика і Дюбуа

Британський промоутер Френк Воррен прокоментував можливий другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він сказав, що британець у першому бою вже вразив українця.

В ніч на 22 грудня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Після реваншу українець погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа.

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Воррен про можливий бій Усика і Дюбуа

Промоутер вважає, що, якщо Дюбуа переможе у важкому бою Паркера, то реванш з Усиком буде найбільш логічним, пише 24 канал з посиланням на DAZN Boxing.

У нього є досі невирішені питання з Усиком, є спірний момент, Дюбуа вразив Олександра у першому бою. Дюбуа хоче перегорнути сторінку з Усиком. Зараз це найбільший бій, який можна організувати. Я вірю, що ми проведемо цей бій,

– сказав Френк Воррен.

Відзначимо, що вночі 27 серпня 2023 року відбувся перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.