"Він вразив його": промоутер Ф'юрі про можливий бій Усика і Дюбуа
- Френк Воррен прокоментував можливий реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, зазначивши, що британець вразив українця в першому бою.
- Усик переміг Дюбуа нокаутом у першому бою 27 серпня 2023 року, а Воррен вважає, що реванш буде логічним, якщо Дюбуа переможе Паркера.
- Українець Олександр Усик також переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів в ніч на 22 грудня.
- Воррен вірить, що реванш з Усиком є найбільшим можливим боєм для організації в даний час.
Британський промоутер Френк Воррен прокоментував можливий другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він сказав, що британець у першому бою вже вразив українця.
В ніч на 22 грудня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Після реваншу українець погодився на другий бій з Даніелем Дюбуа.
Читайте також Ексчемпіон зробив невтішний прогноз для Усика на його наступну битву
Воррен про можливий бій Усика і Дюбуа
Промоутер вважає, що, якщо Дюбуа переможе у важкому бою Паркера, то реванш з Усиком буде найбільш логічним, пише 24 канал з посиланням на DAZN Boxing.
У нього є досі невирішені питання з Усиком, є спірний момент, Дюбуа вразив Олександра у першому бою. Дюбуа хоче перегорнути сторінку з Усиком. Зараз це найбільший бій, який можна організувати. Я вірю, що ми проведемо цей бій,
– сказав Френк Воррен.
Відзначимо, що вночі 27 серпня 2023 року відбувся перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.