В ночь на 22 декабря Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. После реванша украинец согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа.

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Уоррен о возможном бое Усика и Дюбуа

Промоутер считает, что, если Дюбуа победит в тяжелом бою Паркера, то реванш с Усиком будет наиболее логичным, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN Boxing.

У него есть до сих пор нерешенные вопросы с Усиком, есть спорный момент, Дюбуа поразил Александра в первом бою. Дюбуа хочет перевернуть страницу с Усиком. Сейчас это самый большой бой, который можно организовать. Я верю, что мы проведем этот бой,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Отметим, что ночью 27 августа 2023 года состоялся первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.