Укр Рус
Sport News 24 Бокс "Йому варто піти": український боксер висловився щодо подальшої кар'єри Усика
5 квітня, 12:36
1

"Йому варто піти": український боксер висловився щодо подальшої кар'єри Усика

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Ігор Шевадзуцький висловив думку, що Олександру Усику варто завершити кар'єру на вершині.
  • Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів у Саудівській Аравії.
  • Шевадзуцький зазначив, що Усик доводить щось більше собі, ніж іншим.
  • Усик раніше переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів, відібравши у нього титули.

Український боксер Ігор Шевадзуцький висловив свою думку щодо Олександра Усика. Він також дав прогноз на його подальшу кар'єру.

В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.

Читайте також Після Усика: відомий боксер назвав наступного Короля хевівейту

Що сказав Шевадзуцький про Усика

Боксер зазначив, що здоровий глузд підказує, що Усику потрібно піти на вершині, як це робили великі боксери, ким він і є, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express Україна.

Розумієте, що бокс – він у крові, у серці. Для такого спортсмена, як Усик, неможливо поставити крапку і піти. Все залежить від того, які цілі переслідує Саня. Ось і все. Він, в першу чергу, щось доводить не людям, а собі. При всіх розкладах, яке б він не прийняв рішення, я тільки побажаю йому успіху,
– сказав Ігор Шевадзуцький.

Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик також здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, відібравши у нього титули.