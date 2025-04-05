"Йому варто піти": український боксер висловився щодо подальшої кар'єри Усика
- Ігор Шевадзуцький висловив думку, що Олександру Усику варто завершити кар'єру на вершині.
- Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів у Саудівській Аравії.
- Шевадзуцький зазначив, що Усик доводить щось більше собі, ніж іншим.
- Усик раніше переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів, відібравши у нього титули.
Український боксер Ігор Шевадзуцький висловив свою думку щодо Олександра Усика. Він також дав прогноз на його подальшу кар'єру.
В ніч з 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Британець програв українцю одноголосним рішенням суддів.
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Що сказав Шевадзуцький про Усика
Боксер зазначив, що здоровий глузд підказує, що Усику потрібно піти на вершині, як це робили великі боксери, ким він і є, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express Україна.
Розумієте, що бокс – він у крові, у серці. Для такого спортсмена, як Усик, неможливо поставити крапку і піти. Все залежить від того, які цілі переслідує Саня. Ось і все. Він, в першу чергу, щось доводить не людям, а собі. При всіх розкладах, яке б він не прийняв рішення, я тільки побажаю йому успіху,
– сказав Ігор Шевадзуцький.
Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик також здолав Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів, відібравши у нього титули.