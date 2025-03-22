Ексчемпіон світу висловився про можливий бій Усика і Паркера

Колишній чемпіон світу Карл Фроч прокоментував можливий бій Олександра Усика і Джозефа Паркера. Він також оцінив шанси обидвох боксерів.

WBO офіційно вимагає виконання обов'язкового бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером для якнайшвидшого припинення статусу тимчасового чемпіона. Організація дала командам боксерів 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Читайте також Олімпійський чемпіон назвав причину, чому Усик може програти Дюбуа

Який прогноз дав Фроч на можливий бій

Він зазначив, що новозеландець має небагато шансів перемогти українця, пише 24 канал з посиланням на talkSPORT.

Подивіться, що зробив Усик, цей хлопець двічі здолав таких боксерів, які Джошуа та Ф'юрі. Але хто знає, що може статися? Раптом Усик миттю постаріє, а Паркер на ходу. У такому разі на нас чекає цікавий бій. Так чи так Джозеф заслужив на свій шанс,

– зазначив Карл Фроч.

Нагадаємо, що у двох останніх боях Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів. Після цього британський боксер ухвалив рішення про завершення кар'єри.