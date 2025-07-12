Головний тренер Сток Сіті вперше висловився про трансфер Таловєрова

На початку липня 2025 року Максим Таловєров покинув Плімут. Український футболіст перейшов у Сток Сіті

Головний тренер Сток Сіті Марк Робінс вперше висловився про перехід Максима Таловєрова. Він оцінив гру українця за попередній клуб, пише 24 Канал з посиланням на Stoke-on-Trent Live.

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Робінс про Таловєрова

Тренер зазначив, що Максим той гравець, який не приховує своїх емоцій.

Він дуже талановитий і може бути настільки хорошим, наскільки захоче, тому що у нього є всі необхідні якості. Я з нетерпінням чекаю на початок роботи з ним, і вона вже почалася. Він справді хороший спортсмен,

– сказав Марк Робінс.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Максим Таловєров зіграв 13 матчів за Плімут, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

Відзначимо, що Сток Сіті минулий сезон завершив на 18 місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 51 заліковий бал.