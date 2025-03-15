"Є важливим для мене": тренер Жирони висловився про Циганкова
- Мічел Санчес висловив важливість Віктора Циганкова для команди, зазначивши його здатність зміщуватися в центр.
- У сезоні-2024/2025 Циганков провів 21 матч за Жирону, забивши два голи та віддавши 4 результативні передачі.
- Матч Жирони проти Валенсії відбудеться о 22:00 за київським часом.
Напередодні протистояння з Валенсією головний тренер Мічел Санчес висловив свою думку про Віктора Циганкова. Він назвав хороші сторони українця.
У суботу, 15 березня, відбудеться матч між Жироною та Валенсією в межах 28-го туру Ла Ліги. Напередодні протистояння Мічел Санчес висловився про своїх підопічних, пише 24 канал з посиланням на AS.
Читайте також В Італії високо оцінили перформанс Маліновського, який віддав два асисти
Що сказав Мічел про Циганкова
Наставник зазначив, що Аспрілья – дуже сильний гравець, але реальність така, що на його позиції грає Віктор.
Віктор є дуже важливим футболістом для мене та продовжуватиме виходити у старті. Було б неймовірно об'єднати цих двох гравців, але поки що я не маю відповіді на запитання. Циганков вміє зміщуватися в центр, це його перевага. Я довіряю Аспрільї, але поки не можу гарантувати йому місце у старті,
– зазначив Мічел Санчес.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 21 матч за Жирону, у яких забив два голи та віддав 4 результативні передачі.
Відзначимо, що матч проти Валенсії розпочнеться о 22:00 за київським часом.