Таловєров зізнався, що йому казав Гвардіола після матчу Кубка Англії

Український захисник Максим Таловєров зізнався, про що говорив з Пепом Гвардіолою після матчу Кубка Англії. Наставник МанСіті хвалив українця.

У суботу, 1 березня, відбувся матч між Манчестер Сіті та Плімутом у п'ятому колі Кубка Англії. "Містяни" здобули перемогу з рахунком 3:1.

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Що сказав Гвардіола Таловєрову

Таловєров забив єдиний гол за Плімут і після матчу до нього на розмову підійшов Пеп Гвардіола.

Українець розповів, що, якщо коротко, то йому подобається, як захищається Плімут, як відбувається перебудова в обороні, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

Все дисципліновано і він це дуже поважає. Мова тіла захисників, як ми підтримуємо одне одного, як взаємодіємо з півзахисниками та воротарем, все це налаштовано добре,

– сказав Таловєров.

Гвардіола також зазначив, що дивився гру з Ліверпулем та похвалив дії команді у ній. Він зробив висновки після цих двох матчів.

"Звісно, приємно, коли до тебе підходить один із найвеличніших тренерів сучасності, хвалить захист і каже, що йому подобається. Це було несподівано та приємно. Я навіть уявити не міг, що Пеп підійде і скаже кілька приємних слів стосовно нашої команди", – додав Максим Таловєров.

Довідка. З моменту переходу у Плімут Максим Таловєров зіграв 7 матчів, у яких забив два гола.

Відзначимо, що наступний матч команда українця зіграє проти Галл Сіті в Чемпіоншипі. Протистояння відбудеться 4 березня о 21:45 за київським часом.