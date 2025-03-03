Таловєров зізнався, що йому казав Гвардіола після матчу Кубка Англії
- Максим Таловєров забив єдиний гол за Плімут у матчі з Манчестер Сіті, після чого Пеп Гвардіола підійшов до нього, щоб похвалити за дисципліновану гру команди.
- Гвардіола відзначив хорошу взаємодію захисників Плімута з півзахисниками та воротарем, а також похвалив дії команди у попередній грі з Ліверпулем.
- З моменту переходу у Плімут, Таловєров зіграв 7 матчів і забив два голи; наступний матч команди відбудеться проти Галл Сіті 4 березня.
Український захисник Максим Таловєров зізнався, про що говорив з Пепом Гвардіолою після матчу Кубка Англії. Наставник МанСіті хвалив українця.
У суботу, 1 березня, відбувся матч між Манчестер Сіті та Плімутом у п'ятому колі Кубка Англії. "Містяни" здобули перемогу з рахунком 3:1.
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Що сказав Гвардіола Таловєрову
Таловєров забив єдиний гол за Плімут і після матчу до нього на розмову підійшов Пеп Гвардіола.
Українець розповів, що, якщо коротко, то йому подобається, як захищається Плімут, як відбувається перебудова в обороні, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.
Все дисципліновано і він це дуже поважає. Мова тіла захисників, як ми підтримуємо одне одного, як взаємодіємо з півзахисниками та воротарем, все це налаштовано добре,
– сказав Таловєров.
Гвардіола також зазначив, що дивився гру з Ліверпулем та похвалив дії команді у ній. Він зробив висновки після цих двох матчів.
"Звісно, приємно, коли до тебе підходить один із найвеличніших тренерів сучасності, хвалить захист і каже, що йому подобається. Це було несподівано та приємно. Я навіть уявити не міг, що Пеп підійде і скаже кілька приємних слів стосовно нашої команди", – додав Максим Таловєров.
Довідка. З моменту переходу у Плімут Максим Таловєров зіграв 7 матчів, у яких забив два гола.
Відзначимо, що наступний матч команда українця зіграє проти Галл Сіті в Чемпіоншипі. Протистояння відбудеться 4 березня о 21:45 за київським часом.