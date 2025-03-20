"Проклинатимеш себе все життя": легендарний боксер про рішення Ф'юрі щодо кар'єри
- Ріккі Хаттон вважає, що Тайсон Ф'юрі шкодуватиме, якщо не проведе бій з Ентоні Джошуа.
- Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але може повернутися на ринг за великі гроші.
- Тайсон Ф'юрі вже завершував кар'єру у 2022 році, але повернувся після цього.
- В останніх боях Ф'юрі програв Олександру Усику рішенням суддів.
Ріккі Хаттон прокоментував можливий бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що "Циганський король" шкодуватиме, якщо не проведе цей бій.
Після реваншу з Олександром Усиком очікувалося, що Тайсон Ф'юрі проведе бій з Ентоні Джошуа. Однак 13 січня "Циганський король" оголосив про завершення кар'єри.
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Що сказав Хаттон про рішення Ф'юрі
Легенда боксу думає, що, якщо Тайсону дадуть великі гроші, то він повернеться на ринг, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.
Ф'юрі зараз у такому положенні, що може наважитися на цей крок, якщо ні, то він проклинатиме себе через відмову битися з Джошуа все своє життя,
– сказав Ріккі Хаттон.
Відзначимо. Тайсон Ф'юрі вже завершував кар'єру у 2022 році після поєдинку проти Ділліана Вайта. Проте згодом "Циганський король" повернувся у професійний ринг.
Нагадаємо, що в останніх двох боях у своїй кар'єрі Тайсон Ф'юрі рішенням суддів програв Олександру Усику.