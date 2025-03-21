Внесли певні корективи, – Ребров висловився про сенсаційну перемогу України над Бельгією

Головний тренер збірної України, Сергій Ребров, прокоментував перемогу над Бельгією. Він розповів, що допомогло команді у напруженому матчі.

У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Україна вирвала перемогу у Бельгії з рахунком 3:1.

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Що сказав Ребров про матч

Наставник відзначив гру Олексія Гуцуляка. Він зазначив, що бачив, як той налаштований до гри, тому він і вийшов на поле. Він пішов дуже агресивно у відбір, забрав м’яч. Цей гол був дуже важливим, переломним, він дуже сильно допоміг команді, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

Ми додали в бажанні, у високому пресингу, внесли певні корективи. Це протистояння складається з двох матчів. У другому таймі нам багато чого вдалося. Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри,

– сказав Сергій Ребров.

Також він подякував уболівальникам за шалену підтримку на трибунах.

"Я вдячний усім уболівальникам, які прийшли. Вони підтримували команду, завдяки їм ми переломили хід зустрічі. Ми дуже вдячні. Ви самі чули, як усі підтримували ЗСУ і нашу збірну", – додав Сергій Ребров.

Нагадаємо, що другий матч проти збірної Бельгії відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом.