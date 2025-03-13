"Набридла жертовність": конкурент Луніна висловився про скасований пенальті
- Голкіпер Реала Тібо Куртуа повідомив арбітра про порушення під час пенальті у матчі проти Атлетіко, що призвело до скасування голу.
- Куртуа зазначив, що технології VAR допомагають суддям бачити такі моменти, і висловив невдоволення частими суперечками через такі ситуації.
- УЄФА зрозуміло, що судді не намагаються допомогти жодній команді, а технології VAR забезпечують точність рішень.
- Реал виграв перший матч проти Атлетіко з рахунком 2:1 в основний час.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував епізод зі скасованим пенальті Атлетіко. Він зазначив, що сам підказав арбітру щодо цього моменту.
У середу, 12 березня, в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися Реал та Атлетіко. За результатами серії післяматчевих пенальті "Королівський клуб" здобув перемогу.
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Що сказав Куртуа про епізод зі скасованим пенальті
Хуліан Альварес спочатку реалізував удар з 11 метрів, але головний арбітр скасував гол, адже побачив, що нападник двічі торкнувся м'яча ногою. Вдруге забити з пенальті футболісту не вдалося.
Я відчув, що він двічі торкнувся м'яча, і я сказав про це судді. Це нелегко побачити. Але це було трохи невдачею для Альвареса. Для УЄФА це зрозуміло. Мені набридла ця жертовність, постійні сльози через такі речі,
– зазначив Куртуа.
Він сказав, що судді не хочуть приносити користь тій чи іншій команді в Іспанії чи Європі, їм це було ясно. Також додав, що з технологіями, у кімнаті VAR вони це ясно бачили, у них багато камер та багато зображень.
Нагадаємо, що у першому матчі Реал в основний час переміг Атлетіко з рахунком 2:1.