"Може не вистачити": ексгравець збірної України про можливу участь Ярмоленка у матчі Ліги націй

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко висловився щодо участі Андрія Ярмоленка у матчі проти Бельгії. Він вважає, що вік може зіграти свою роль.

У четвер, 20 березня, збірна України зіграє перший матч в межах плей-оф Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть національній команді Бельгії.

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Що думає Левченко про участь Ярмоленка

Гравець зазначив, що Ярмолу на весь матч може не вистачити, але його досвід у таких поєдинках буде на руку. Андрій набрав гарну форму, допомагає Динамо і точно матиме ігрові хвилини, пише 24 канал з посиланням на XSport.

У мене ніколи не було і не буде претензій до нього. Поки він ще може бути корисним на полі та в колективі – це нам тільки на руку,

– сказав Євген Левченко.

Зверніть увагу, що матч збірної України проти Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом.