Андрій Шевченко мав чудову футбольну ігрову кар'єру. Його любили завжди фанати не тільки за професійні якості, а й за людські.

Він ніколи не потрапляв у скандали та завжди вважається зразковим сім'янином. 24 Канал розповідає, що відомо про дітей легенди українського футболу.

Скільки синів у Андрія Шевченка?

На відміну від багатьох зірок спорту та шоубізнесу, які часто втрачають контроль над собою та псують репутацію, Андрій Шевченко є однолюбом. Він перебуває у стосунках з 2000 року з американською моделлю Крістен Пазік.

Вони познайомилися в Мілані й через чотири роки офіційно стали чоловіком та дружиною. З того часу в зіркової пари народилося чотири дитини й, що цікаво, усі – хлопчики.



Андрій Шевченко з родиною / Фото з інстаграму очільника УАФ

Що відомо про Джордана Шевченка?

Найстаршим з нащадків легенди українського футболу є Джордан. Він народився 29 жовтня 2004 року в Мілані. Хрещеним хлопця є вже покійний Сільвіо Берлусконі, який був епатажним політиком і довгий час володів футбольним клубом Мілан.



Джордан Шевченко разом з батьками / фото з соцмереж Крістен Пазік

Хлопець навчався в King's College School у Вімблдоні, а пізніше вступив до Єльського університету. З того часу Джордан живе у США.

Після початку повномасштабного вторгнення він глибше занурився в українську історію, а також активно вивчає українську мову та допомагає благодійними ініціативами нашій країні. Хлопець залишає правильні меседжі для міжнародної аудиторії та зізнавався, що в майбутньому хоче максимально використати здобуті знання та зв'язки, набуті за час навчання в Єльському університеті, аби допомагати у відбудові України:

Я не розумів, що більшу частину своєї історії Україна знаходилася під впливом зовнішніх сил – Речі Посполитої із Заходу, Московії зі Сходу, а потім – османів з Півдня, усі воювали за цю землю. І це, в певному сенсі, майже повторюється, бо ми маємо цю зовнішню силу, яка намагається претендувати на наші землі, поставити під загрозу свободу. Але ми не підемо без бою.

Що відомо про Крістіана Шевченка?

Найвідомішим сином Андрія Шевченка є Крістіан. Усе через те, що він вирішив піти шляхом батька й також пов'язати своє життя з футболом.

Хлопчина народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Він грав в академії Челсі, звідки перейшов у Вотфорд, з яким вже у 2023 році підписав перший професійний контракт.

Наразі Крістіан виступає за команду U-21 англійського клубу. Він також проявив свою любов до України й у 2024 році отримав українське громадянство.

Юний гравець, який виступає на позиції вінгера або центрального нападника, вирішив виступати саме за українську збірну. З того часу він провів уже 11 поєдинків за юнацьку команду U-19, відзначившись одним асистом.



Андрій Шевченко з сином Крістіаном / Фото з інстаграму очільника УАФ

Що відомо про Олександра Шевченка?

Третій син Андрія Шевченка отримав найбільш звичне ім'я для українців. Він народився 1 жовтня 2012 року.

Наразі про нього не так багато інформації, проте він є дуже активним і спортивним хлопцем. Йому подобається кататися на конях і займатися плаванням, тож можливо в майбутньому в родині Шевченків буде ще один спортсмен.



Олександр Шевченко / Фото з інстаграму Крістен Пазік

Що відомо про Райдера-Габріеля Шевченка?

А наймолодшого сина легенди українського футболу назвали Райдер-Габріель. Він з'явився на світ 6 квітня 2014 року.

Хлопчина з родиною проживає в Лондоні й наразі проявляє неабиякий інтерес до гольфу, який є другим хобі Андрія Миколайовича. Чинний очільник УАФ декілька разів робив пости до дня народження сина й на них той грав саме у цю гру з зірковим батьком.

Футбольна спадщина Андрія Шевченка