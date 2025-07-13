Названо нову перепону для трансферу Забарного в ПСЖ

Історія з потенційним переходом Іллі Забарного до французького гранда все ще далека від завершення. Сторони поки не досягли чітких домовленостей щодо трансферу українця.

Майбутнє Іллі Забарного в ПСЖ залишається невизначеним. Клуби не можуть узгодити суму трансферу, а вимоги оточення українця щодо особистого контракту лише ускладнюють перемовини, пише 24 Канал з посиланням на footix.fr.

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Нова перепона для Забарного

Раніше повідомлялося про серйозні розбіжності між Борнмутом і ПСЖ щодо трансферної вартості 22-річного захисника. Англійський клуб хоче виручити за українця щонайменше 70 мільйонів євро, тоді як парижани поки що готові запропонувати лише 60 мільйонів.

Водночас, як зазначає джерело, переговори ускладнюються ще одним чинником: представники Забарного висувають доволі амбітні вимоги щодо умов особистого контракту, що ще більше гальмує потенційний трансфер.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українця у ПСЖ під загрозою зриву також через присутність росіянина Матвія Сафонова.