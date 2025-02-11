"Він є одним із найкращих бійців усіх часів": ексчемпіон світу оцінив боксерську спадщину Усика

Олександр Усик у 2024 році став абсолютом у хевівейті, здолавши Тайсона Ф'юрі. Після цього почало ходити чимало розмов, що такий успіх поставив українця на один рівень з найвеличнішими боксерами всіх часів.

Деякі експерти порівнюють Олександра Усика, зокрема, з Мухаммедом Алі, якого український боксер сам ставить на перше місце. Своєю думкою щодо цього поділився колишній чемпіон світу Шон Портер.

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Визнання від колеги

Він розповів, чи вважає чинного володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі найвеличнішим бійцем в історії, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT. Американець заявив, що порівнювати покоління не дуже коректно, проте визнав, що Усик точно входить у топ усіх часів:

"Я не дуже люблю порівнювати покоління. Вважаю, що бійці минулих епох, з 50-х і 60-х років, не можуть зрівнятися з нами, сучасними боксерами. Усик – неймовірний боєць, і я можу це сказати, адже ділив із ним ринг. У нашому стилі є набагато більше змісту, ніж здається на перший погляд.

Я вважаю, що серед цього й минулого поколінь він є одним із найкращих бійців усіх часів як у важкій, так і в надважкій вазі. Те, чого він досяг, і те, як він це зробив, вражає. Він піднявся в хевівейт, коли був меншим за розмірами, він змусив це виглядати легко".

До слова. Олександр Усик – єдиний боксер в історії, який ставав олімпійським чемпіоном, а також абсолютом і у крузервейт, і в хевівейті. Він провів на професійному рівні 23 поєдинки, у яких здобув усі перемоги.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Найбільш ймовірним варіантом поки вважається переможець битви Дюбуа – Паркер, яка відбудеться 22 лютого.