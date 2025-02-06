Україна дебютує у шоу-гонці з біатлону у Швеції: хто бігтиме за "синьо-жовтих"

У березні 2025 року у Швеції відбудеться виставкова біатлонна гонка. Вперше у престижних змаганнях візьмуть участь представники України.

Виставкова шоу-гонка з біатлону Skidskyttekampen відбудеться 3 березня 2025 року у столиці Швеції Стокгольмі. У змаганнях візьмуть участь 12 команд, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт змагань.

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Хто представить Україну у виставковій шоу-гонці

Біатлонна шоу-гонка відбудеться вдруге в історії. Торік представники України не брали участь у змаганнях. "Синьо-жовті" дебютують у Стокгольмі у цьогорічному розіграші.

Нашу країну представлять лідери збірної України – Дмитро Підручний та Юлія Джима. Наразі організатори підтвердили участь восьми дуетів, які представлять шість країн. Також оголосили свою участь норвежці брати Йоганнес та Тарьєй Бьо. Проте їхні напарниці ще не визначилися.

Учасники шоу-гонки у Стокгольмі

Юлія Джима/Дмитро Підручний (Україна)

Юні Арнеклейв/Ветле Крістіансен (Норвегія)

Жюстін Бреза-Буше/Емільєн Жаклен (Франція)

Осеан Мішелон/Ерік Перро (Франція)

Ліза Тереза Гаузер/Зімон Едер (Австрія)

Ельвіра Еберг/Мартін Понсілуома (Швеція)

Ганна Еберг/Себастьян Самуельссон (Швеція)

Суві Мінккінен/Теро Сеппяля (Фінляндія)

Формат змагань у Швеції – одиночна змішана естафета. Він подібний до Різдвяної гонки, яку проводять у німецькому Гельзенкірхені. Команди-учасниці проведуть два півфінали по шість команд. За їхніми результатами визначаться шість учасників фіналу. Для команд, які не кваліфікувалися, проведуть втішну гонку, де ще дві команди отримують путівки до фіналу.

У 2024 році змагалися вісім команд. Тоді перемогу здобув норвезький дует Юні Арнеклейв та Ветле Крістіансена.