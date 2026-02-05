"До 22 годин без світла": Шовковський розповів, чим займається після звільнення з Динамо

Олександр Шовковський розповів, як змінилося його життя після звільнення з Динамо. Екснаставник залишився у Києві під час блекаутів і майже добу перебував без світла.

Олександр Шовковський вперше після звільнення розповів про своє життя поза клубом. Екстренер намагається більше часу проводити з родиною і адаптується до перебування в українській столиці під час блекаутів, інформує “Український футбол”.

Як змінилося життя Шовковського після Динамо?

Екснаставник зазначив, що наразі живе повноцінним життям, більше часу проводить із родиною та друзями, займається саморозвитком і за можливості дивиться футбольні матчі. Про конкретні плани на майбутню тренерську роботу Шовковський не розповідає.

Колишній тренер запевнив, що не тримає образи на Динамо після звільнення:

Чого мені ображатися? У такому клубі, як Динамо Київ, та й будь-якому іншому, завжди на вагу лягає результат. Рішення приймають, виходячи з нього. Тому: що є, те є,

– зазначив Шовковський.

Труднощі перебування у Києві

Шовковський розповів про буденні труднощі життя в столиці: найтриваліший період без світла тривав майже добу, але загалом він пристосувався до цих умов.

Як і всі пересічні громадяни України, намагаємося жити та працювати в цих непростих умовах. Найдовший період без світла у моєму будинку тривав 22 години. Я підготувався завчасно і маю резервне живлення. З теплом усе краще. Ми, мешканці нашого багатоповерхового будинку, зробили все можливе, щоб у ньому було тепло,

– додав екстренер Динамо.

