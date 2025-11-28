"То нас розводять": мережа вибухнула мемами про звільнення Шовковського

У четвер, 27 листопада Динамо поступилося Омонії (0:2) у Лізі конференцій. Незадовго після матчу керівництво киян звільнило тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським.

Реакція соціальних мереж на звільнення головного тренера "біло-синіх" не змусила довго себе чекати. 24 канал зробив підбірку із найкумедніших мемів про відставку Шовковського.

Як соцмережі реагують на звільнення Шовковського?

Під час стріму на ютуб-каналі "ВЗІБРНА" ведучі у прямому ефірі відреагували на звільнення Шовковського. Вони не повірили у відставку головного тренера київського клубу.

Реакція ведучих на звільнення Шовковського: дивіться відео

Ігор Костюк, який тренує Динамо U-19, став виконуючим обов'язки головного тренера дорослої команди. У мережі жартують, що спеціаліст лише й чекав відставки Шовковського.

Костюк став виконуючим обов'язки / Фото Брутальний футбол

Також стоїть питання, хто далі буде головним тренером Динамо. У мережі жартують про те, що Динамо очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак – новий головний тренер Динамо / Скриншот з соцмереж

Цікаво, що НАБУ та САП 28 листопада почали проводити обшуки у Єрмака. Фанати жартують, що це наказ Трампа, як і звільнення Шовковського з Динамо.

Шовковського звільнили за наказом Трампа / Скриншот з соцмереж

Також відставку головного тренера Динамо порівнюють з шоу "Холостяк".

Мем про звільнення Шовковського / Скриншот з соцмереж

Як Шовковський працював в Динамо?