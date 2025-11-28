"То нас розводять": мережа вибухнула мемами про звільнення Шовковського
- Керівництво Динамо звільнило Олександра Шовковського та його тренерський штаб після поразки від Омонії.
- Ігор Костюк став виконуючим обов'язки головного тренера, а соцмережі вибухнули жартами про можливих нових тренерів, включаючи Андрія Єрмака.
У четвер, 27 листопада Динамо поступилося Омонії (0:2) у Лізі конференцій. Незадовго після матчу керівництво киян звільнило тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським.
Реакція соціальних мереж на звільнення головного тренера "біло-синіх" не змусила довго себе чекати. 24 канал зробив підбірку із найкумедніших мемів про відставку Шовковського.
Як соцмережі реагують на звільнення Шовковського?
Під час стріму на ютуб-каналі "ВЗІБРНА" ведучі у прямому ефірі відреагували на звільнення Шовковського. Вони не повірили у відставку головного тренера київського клубу.
Реакція ведучих на звільнення Шовковського: дивіться відео
Ігор Костюк, який тренує Динамо U-19, став виконуючим обов'язки головного тренера дорослої команди. У мережі жартують, що спеціаліст лише й чекав відставки Шовковського.
Також стоїть питання, хто далі буде головним тренером Динамо. У мережі жартують про те, що Динамо очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Цікаво, що НАБУ та САП 28 листопада почали проводити обшуки у Єрмака. Фанати жартують, що це наказ Трампа, як і звільнення Шовковського з Динамо.
Також відставку головного тренера Динамо порівнюють з шоу "Холостяк".
Як Шовковський працював в Динамо?
У листопаді 2023 року Шовковський став виконуючим обов'язки головного тренера Динамо після відставки Мірчі Луческу. Згодом легенда клубу повноцінно очолив команду.
У сезоні 2023/2024 "біло-сині" змогли завоювати "срібло" чемпіонату України. А у минулій кампанії київський клуб на чолі з Шовковським став чемпіоном країни, не зазнавши жодної поразки.
У поточному сезоні Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та має лише 1 перемогу у Лізі конференцій. У чемпіонаті України кияни посідають сьоме місце, відстаючи від принципового конкурента Шахтаря на 10 очок.
Всього Шовковський у руля Динамо провів 90 матчів – 52 перемоги, 20 нічиїх та 18 поразок.