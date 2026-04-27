Молодий українець відзначився історичним кар'єрним досягненням в НБА

Захисник американського Бостона Максим Шульга взяв участь у переможному матчі своєї команди проти Філадельфії. Для 23-річного українця цей поєдинок виявився історичним.

У ніч проти 27 квітня Філадельфія та Бостон зіграли четвертий матч у серії першого раунду плей-оф Східної конференції. У матчі свої хвилини отримав українець Максим Шульга, повідомляє офіційний сайт НБА.

Як зіграв Шульга та у чому його досягнення?

Він вийшов на паркет наприкінці зустрічі і за дві хвилини та 48 секунд зумів відзначитись вдалим трьохочковим кидком. Для Шульги це перші у кар'єрі очки, які були набрані у плей-оф НБА.

Всього на цій стадії українець провів дві зустрічі, а його дебют на такому рівні відбувся 22 квітня.

НБА. Плей-офф. Перший раунд

Філадельфія – Бостон – 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)

Рахунок у серії – 1-3

Зазначимо, що уже у ніч проти 29 квітня команда Шульги може вийти у наступний раунд. Для цього Бостону потрібно здобути четверту перемогу та звершити серію. За даними Flashscore, в сезоні 2025/26 Шульга набирає в середньому 0,8 очка за гру.

Що відомо про плей-оф НБА?

Усього у плей-офф НБА беруть участь 16 команд – по вісім у Західній та Східній конференції. У фінальній серії зустрічаються переможці кожної з конференцій.

Бостон Селтікс у поточному сезоні є одним з фаворитів на Сході, а в 2024 році команда вигравала чемпіонський титул. Тоді переможцем НБА був інший українець – Святослав Михайлюк. Він наразі захищає кольори Юти Джаз.

Загалом на рівні НБА чемпіонство вигравали двоє українців. Окрім Михайлюка до найвищого досягнення у лізі діставався Станіслав Медведенко, який у 2001 та 2002 роках перемагав у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Хто такий Максим Шульга?