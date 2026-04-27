Молодий українець відзначився історичним кар'єрним досягненням в НБА
- Максим Шульга взяв участь у матчі плей-оф НБА, де вперше набрав очки, здійснивши вдалий трьохочковий кидок.
- Для українського захисника клубу Бостон Селтікс це перші очки набрані в іграх плей-оф НБА.
Захисник американського Бостона Максим Шульга взяв участь у переможному матчі своєї команди проти Філадельфії. Для 23-річного українця цей поєдинок виявився історичним.
У ніч проти 27 квітня Філадельфія та Бостон зіграли четвертий матч у серії першого раунду плей-оф Східної конференції. У матчі свої хвилини отримав українець Максим Шульга, повідомляє офіційний сайт НБА.
Як зіграв Шульга та у чому його досягнення?
Він вийшов на паркет наприкінці зустрічі і за дві хвилини та 48 секунд зумів відзначитись вдалим трьохочковим кидком. Для Шульги це перші у кар'єрі очки, які були набрані у плей-оф НБА.
Всього на цій стадії українець провів дві зустрічі, а його дебют на такому рівні відбувся 22 квітня.
НБА. Плей-офф. Перший раунд
Філадельфія – Бостон – 96:128 (18:34, 20:22, 36:39, 22:33)
Рахунок у серії – 1-3
Зазначимо, що уже у ніч проти 29 квітня команда Шульги може вийти у наступний раунд. Для цього Бостону потрібно здобути четверту перемогу та звершити серію. За даними Flashscore, в сезоні 2025/26 Шульга набирає в середньому 0,8 очка за гру.
Що відомо про плей-оф НБА?
Усього у плей-офф НБА беруть участь 16 команд – по вісім у Західній та Східній конференції. У фінальній серії зустрічаються переможці кожної з конференцій.
Бостон Селтікс у поточному сезоні є одним з фаворитів на Сході, а в 2024 році команда вигравала чемпіонський титул. Тоді переможцем НБА був інший українець – Святослав Михайлюк. Він наразі захищає кольори Юти Джаз.
Загалом на рівні НБА чемпіонство вигравали двоє українців. Окрім Михайлюка до найвищого досягнення у лізі діставався Станіслав Медведенко, який у 2001 та 2002 роках перемагав у складі Лос-Анджелес Лейкерс.
Хто такий Максим Шульга?
- Шульга є вихованцем столичної школи баскетболу. Його батько, Борис Шульга – один з найкращих українських баскетбольних суддів останніх двох десятиліть, який судив матчі ФІБА та Євроліги.
- Українець потрапив у Бостон Селтікс у 2025 році. На щорічному драфті Орландо Меджик обрав Шульгу під 57-м номером. Згодом українця обміняли до Бостона.
- Окрім основної команди "кельтів" наш земляк також виступає і за фарм-клуб Бостона у G-Лізі.