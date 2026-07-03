Швейцарія вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026 після впевненої перемоги над Алжиром

У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Швейцарії зустрілася з командою Алжиру. На кону була путівка до 1/8 фіналу турніру.

Швейцарці впевнено переграли суперника та гарантували собі вихід до наступного раунду плей-оф. Детальніше про їх зустріч розповість 24 Канал.

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Швейцарія – Алжир 2:0

Голи: Емболо, 10, Ндоє, 46

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на 10-й хвилині, коли відзначився Брель Емболо. До завершення першого тайму швейцарці продовжували активно атакувати, створювали небезпечні моменти та чинили тиск на суперника, однак більше голів до перерви вболівальники не побачили.

Алжир намагався відповісти, більше володів м'ячем, але так і не зміг знайти шлях до воріт суперника. Надійна гра оборони збірної Швейцарії не дозволила африканській команді створити реальні гольові нагоди.

На початку другого тайму швейцарці знову швидко завдали удару, вже на 46-й хвилині перевагу своєї команди подвоїв Дан Ндоє. Після цього збірна Швейцарії повністю контролювала перебіг матчу, тоді як Алжир так і не зміг організувати по-справжньому небезпечні атаки.

До фінального свистка команди діяли спокійно, а рахунок залишився незмінним – 2:0 на користь Швейцарії.

Огляд матчу Швейцарія – Алжир: дивіться відео від МЕГОГО

У 1/8 фіналу збірна Швейцарії зустрінеться з переможцем матчу Колумбія – Гана.