Російські клуби через санкції ФІФА та УЄФА позбавлені футбольних міжнародних турнірів. Країні-агресорці залишається тішитися товариськими матчами з клубами, які погодяться на їхні криваві гроші.

Швейцарський Сьон підтвердив проведення товариського матчу з російським Зенітом. Поєдинок відбудеться у Санкт-Петербурзі 9 липня, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Чому Сьон погодився на поїздку в Росію

Перед затвердження матчу керівництво Сьону консультувалося з представниками ФІФА, УЄФА та Швейцарською футбольною асоціацією. Усі вони не заперечували проведенню поєдинку, оскільки Зеніт не перебуває під санкціями.

У своє виправдання керівництво Сьона повідомило, що проведення зустрічі є частиною угоди щодо трансферу Антона Міранчука – гравця збірної Росії. Зазначимо, що цей футболіст не має жодного відношення до Зеніту, оскільки раніше виступав за московський Локомотив, який він залишив на правах вільного агента. Тож таке пояснення виглядає доволі дивним.

Та на цьому дивні подробиці не завершуються. За повідомленням Blick, Сьон отримає за участь в матчі 320 тисяч євро. Гроші надійдуть не від Зеніту чи підсанкційного Газпрому, а від футбольного агента Жерома Сальбера.

Рішення Сьона зіграти в Росії викликало обурення у Швейцарії, адже Зеніт спонсорується Газпромом. Ця компанія також фінансує війну в Україні, зокрема приватні військові формування.

Зазначимо що у тренерському штабі Зеніту працює зрадник України Анатолій Тимощук. За антиукраїнську діяльність Київська міська прокуратура оголосила йому підозру.