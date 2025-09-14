Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: що відомо
- Сіднею, футболісту Лівого Берега, радять покинути Україну та повернутися в Бразилію.
- Захисник розповів, чи планує залишати Україну і команду.
Сідней розповів, як у його сім'ї реагують на повномасштабну війну в Україні, що триває вже понад три роки. Зокрема, футболіст Лівого Берега зізнався, що йому порадили у родині.
Бразильський захисник зазначив, що найбільше переживає його мати. Сідней з Лівого Берега розкрив розмови про війну в Україні у його сім'ї, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".
Читайте також Експрезидент європейського клубу вступив у ЗСУ: його судять на Батьківщині
Що радять Сіднею у родині?
Сідней розповів, що його мама радить футболісту покинути Україну та повернутися в Бразилію. Проте його батько має іншу думку, зі слів захисника, він ставиться більш спокійно до подій, які відбуваються в Україні.
Футболіст Лівого Берега заявив, що його тато говорить, щоб він залишився в Україні. Бразилець також не збирається покидати команду та повертатися додому, попри вмовляння мами.
Моя мати каже, щоб я поїхав звідси. А мій батько ні, він не так сильно хвилюється,
– сказав Сідней.
Раніше повідомляли про те, як фанати Динамо зустріли Владіслава Бленуце у матчі з Оболонню в УПЛ. Футболіст у соціальних мережах репостив відео проросійського характеру.
Як Сідней потрапив в Україну?
Першим клубом Сіднея в України був Рух. У складі львів'ян бразильський захисник у 2019 році, але покинув команду у січні 2021 року.
Вже у 2024 році Сідней прийняв пропозицію Лівого Берега та повернувся в Україну.
У складі київського клубу бразильський захисник зіграв 30 матчів та оформив вісім голів.