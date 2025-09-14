Сідней розповів, як у його сім'ї реагують на повномасштабну війну в Україні, що триває вже понад три роки. Зокрема, футболіст Лівого Берега зізнався, що йому порадили у родині.

Бразильський захисник зазначив, що найбільше переживає його мати. Сідней з Лівого Берега розкрив розмови про війну в Україні у його сім'ї, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

Що радять Сіднею у родині?

Сідней розповів, що його мама радить футболісту покинути Україну та повернутися в Бразилію. Проте його батько має іншу думку, зі слів захисника, він ставиться більш спокійно до подій, які відбуваються в Україні.

Футболіст Лівого Берега заявив, що його тато говорить, щоб він залишився в Україні. Бразилець також не збирається покидати команду та повертатися додому, попри вмовляння мами.

Моя мати каже, щоб я поїхав звідси. А мій батько ні, він не так сильно хвилюється,

– сказав Сідней.

Як Сідней потрапив в Україну?