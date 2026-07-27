Назвали найкращий гол ЧС-2026: його автор не Мессі і навіть не Мбаппе

Уболівальники обрали найефектніше взяття воріт турніру після завершення світової першості. Переможцем став захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопеш Кабрал, який вразив ворота Аргентини.

ФІФА на своєму сайті оголосила автора найкращого гола чемпіонату світу-2026. Перемогу у голосуванні здобув не Ліонель Мессі й не Кіліан Мбаппе.

Гол, який підкорив уболівальників

Відомі результати голосування за найкращий гол чемпіонату світу-2026. Найбільше голосів отримав м'яч 23-річного захисника збірної Кабо-Верде Сідні Лопеша Кабрала, забитий у матчі 1/8 фіналу проти Аргентини.

Поєдинок, що відбувся 4 липня, завершився перемогою чинних фіналістів чемпіонату світу з рахунком 3:2 після додаткового часу. На 103-й хвилині Кабрал зрівняв рахунок – 2:2, ефектно прибравши на замасі Алексіса Макаллістера та неймовірним ударом із кута штрафного майданчика поцілив у верхній кут воріт Еміліано Мартінеса.

Потужний удар "синьої акули". Чинні чемпіони світу були шоковані цим чудовим пострілом з кута штрафного майданчика у верхній кут воріт,

– прокоментували цей м'яч у ФІФА.

Попри красу гола, збірна Кабо-Верде не втримала нічию та поступилася аргентинцям у драматичному матчі.

Гол Кабрала у ворота Аргентини: дивіться відео

Обійшов Мессі, Мбаппе та Беллінгема

У фінальному голосуванні Кабрал випередив форварда збірної Узбекистану Елдора Шомуродова, а третім став нападник Гаїті Вілсон Ізідор.

Також серед претендентів на нагороду були Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем і Ферран Торрес. Однак саме гол захисника Кабо-Верде отримав найбільшу підтримку вболівальників.