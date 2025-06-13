"Класний пацан": ексфутболіст збірної України розповів про відносини з російським одноклубником

Сергій Сидорчук з вересня 2023 року виступає у бельгійському Вестерло. У цьому клубі грає багато футболістів з різних країн, серед яких є й росіянин Роман Нойштедтер.

Український півзахисник розповів про свої відносини з цим гравцем. Сергій зізнався, що через нього ледь не зірвався його трансфер у Вестерло, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Що думає Сидорчук про Нойштедтера

За словами Сидорчука, через присутність у команді росіянина він думав відмовитися від переходу в бельгійський клуб. Проте після розмови з ним передумав і все ж таки погодився:

Спортивному директору, а потім генеральному я сказав, що я не можу робити такий крок і все таке інше. Вони порадили мені поговорити з ним. "Просто поговори з ним і ти все зрозумієш". Я не хотів розмовляти скажу чесно. Але ми зідзвонилися і він пояснив всю ситуацію.

Уродженець Запоріжжя зазначив, що спочатку в нього були холодні відносини з Романом Нойштедтером. Українець навіть відмовлявся тиснути йому руку, але згодом у нього змінилася думка про росіянина й вони потоваришували.

"Найцікавіше, що першою людиною, яку я зустрів на базі, був він. Я одразу сказав, що я не можу дати йому руки, доки… Знову ж таки він мені все пояснив. Якщо чесно, він – класна людина. Дуже допомагав мені в адаптації.

Для мене він європеєць, тому що все своє дитинство та життя він провів у Німеччині. Все його дитинство пройшло у Киргизстані, де у нього бабуся з дідусем. Він знає шість мов. Ментальність у нього не така, як у нас, не така, як в тих", – сказав Сидорчук.

Також український футболіст розповів про ставлення Романа Нойштедтера до російсько-української війни. За словами Сидорчука, росіянин не усвідомлював, що насправді відбувається:

Він взагалі нічого не розумів. Зараз, коли я йому пояснюю, показую відео, обстріли й усе таке інше… У нього є нюанси, повʼязані з паспортом. Я не можу просто розповідати. Це не моя історія, це історія цієї людини. Я не можу розповідати про це. Я можу сказати, що він дійсно класний пацан. Порядна людина та розуміє все.

Зазначимо, що Роман Нойштедтер народився в українському місті Дніпро, але в дитинстві переїхав з батьками в Німеччину. Він виступав за збірну Росії в період з 2016 по 2021 рік.

Нагадаємо, що зовсім скоро ще в одного українського футболіста може з'явитися російський одноклубник. Ілля Забарний уже погодив умови особистого контракту з ПСЖ, за який грає воротар Матвєй Сафонов.