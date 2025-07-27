Футболіст Металіста 1925 самовільно покинув Україну: клуб виступив із заявою

Понад три роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі виїзд чоловіків закордон обмежений, але спортсмени часто користуються своєю можливістю покидати країну та не повертаються.

Одним з втікачів став футболіст Металіста 1295. Олексій Сидоров покинув територію України та зник у невідомому напрямку, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу харківського клубу.

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Як Сидоров покинув Україну?

Олексій Сидоров не поїхав з Металістом 1925 на збори. Причина у тому, що оренда футболіста у Колосі завершилась після того, як харківський клуб вирушив в Австрію.

У підсумку Сидоров проводив підготовку з командою U-19. Проте згодом футболіст припинив відвідувати тренування, а пізніше виявилось, що Олексій покинув територію України.

Представники Олексія Сидорова та власне сам гравець підтвердили, що футболіст Металіста 1925 виїхав з України. Було зазначено, що причиною стали сімейні обставини.

У зв’язку з наведеним ФК "Металіст 1925" Харків закликає Олексія Сидорова повернутися до виконання контрактних зобов’язань та повідомляє про початок внутрішнього розслідування та юридичних процедур проти протиправних дій футболіста. Наостанок зазначаємо, що 25 липня 2025 року Металіст 1925 повернувся з закордонних зборів у повному складі,

– йдеться у повідомленні клубу.

Де знаходиться Олексій Сидоров невідомо. Також невідомо, як футболіст перетнув кордон України.

Раніше повідомляли про те, що Денис Бойко пояснив, як покинув Україну та вирушив до Великої Британії. Колишній український футболіст відвідав реванш Усик – Дюбуа у Лондоні.