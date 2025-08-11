Футболіст харківського Металіста 1925 Олексій Сидоров має чинний контракт з клубом. 24-річний гравець без попередження залишив розташування команди та виїхав з України.

Журналіст та коментатор Михайло Співаковський повідомив про нинішнє місце перебування Олексія Сидорова. Гравець Металіста 1925 категорично відмовився повертатися в Україну, пише 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

Читайте також Голкіпер Кривбаса не повернувся в Україну після зборів: що відомо

У якій країні перебуває Сидоров?

За інформацією джерела, представники Металіста 1925 вийшли на зв'язок зі своїм футболістом. Під час розмови Сидоров пояснив своє рішення.

Сидоров зараз перебуває на Кіпрі, і, здається, його родина. З того, що я чув, відбулася телефонна розмова між Сидоровим та представниками клубу, в якій футболіст повідомив клуб, що він за сімейними обставинами повертатися не збирається,

– розповів Співаковський.

Зазначимо, що Олексій Сидоров має чинний контракт з харків'янами до 30 червня 2028 року. Футболіст обійшовся клубу не безплатно. За трансфер форварда Металіст 1925 заплатив запорізькому Металургу 275 тисяч євро.

Нагадаємо, що під час літніх зборів Олексій тренувався в Україні разом з юнацькою командою Металіст 1925 U-19. Потім Сидоров самовільно виїхав з України.

Клуб поставив дедлайн своєму футболісту – повернутися в розташування команди до 11 серпня. Після цього Металіст 1925 може вживати дисциплінарні заходи згідно з контрактом.