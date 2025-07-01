Товаришує з братами Кличками та пишається розкішними доньками: Сталлоне святкує день народження

Американський актор та кінорежисер Сильвестр Сталлоне 6 липня святкує день народження. Легендарному "Роккі" виповнилося 79 років.

Сильвестр Сталлоне ніколи професійно не займався боксом, проте його внесок у розвиток цього виду спорту важко переоцінити. 24 Канал у день народження легендарного "Роккі" пригадав факти біографії, які пов'язують його з боксом.

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Українське коріння Сталлоне

В одному з інтерв'ю Сталлоне зізнався, що має коріння з Одеси. Мати зірки світового кіно, Жаклін Сталлоне, походила з родини емігрантів – бретонки Жанни Вікторії Анни Клерек та українського єврея Джона Лейбофіша. Дід Сталлоне був нащадком родини Лейбовичів з Одеси, які змінили своє прізвище на Лейбофіш.

Сильвестр Сталлоне зі своєю мамою Жаклін / Getty Images

Знімався у фільмах про бокс

У 1976 році відбулася прем'єра культового фільму "Роккі". Його головним героєм був маловідомий боксер-аматор Роккі Бальбоа, який завдяки тренуванням ледве не переміг чемпіона світу Аполло Кріда.

Нехитрий сюжет фільму забезпечив шалений успіх його автору та виконавцю головної ролі. Мільйони хлопчаків хотіли бути схожими на Роккі Бальбоа та почали займатися боксом.

Серія фільмів "Роккі" зробила величезний внесок у популяризацію боксу. В одному з інтерв'ю Володимир Кличко зізнавався, що образ Роккі надихав його у важкі моменти. Віталій Кличко в бою з Ленноксом Льюїсом навіть одягнув особливі труси – такі самі, як у фільмі "Роккі".

У 2011 році Сильвестра Сталлоне внесли до Міжнародного залу слави боксу разом з такими титанами, як Леннокс Льюїс та Майк Тайсон. Це безпрецедентне визнання людини, яка не була професійним боксером.

Кадр з культового фільму "Роккі" / скриншот

Сталлоне та брати Кличко

Зірковий Сильвестр Сталлоне завжди був бажаним гостем на боксерських поєдинках. У 2009 та 2012 роках "Роккі" відвідував бої за участю братів Кличко.

У актора склалися дружні стосунки з українськими чемпіонами. Вони брали участь у спільних благодійних проєктах та заходах. У 2012 році Віталій та Володимир Клички стали співпродюсерами мюзиклу "Роккі". Спектакль мав значний успіх на світових сценах. На прем'єрі у Гамбурзі були присутні брати Кличко та Сильвестр Сталлоне.

Силвестр Сталлоне вітає Володимира Кличка з перемогою над поляком Маріушом Вахом / Getty Images

Бійка з Мохаммедом Алі

У 1975 році відбувся бій за участю Мохаммеда Алі та Чака Вепнера. Тоді Вепнер, який вважався абсолютним андердогом, дав бій чемпіону та навіть відправив його на канвас. Цей поєдинок надихнув Сталлоне на написання сценарію фільму "Роккі".

У 1977 році на церемонії нагородження Мохаммед Алі підійшов до Сталлоне та сказав: "Я справжній Аполло Крід". Після цього актору довелося продемонструвати свої боксерські навички під час імпровізованого бою з легендарним Алі.

Відео бійки Сталлоне та Алі

Красуні доньки

Окрім спортивної спадщини, Сталлоне – ще й щасливий батько трьох доньок, які виросли справжніми красунями. Софія, Сістін та Скарлет успадкували яскраву зовнішність від батька та своєї матері Дженніфер Флавін – колишньої американської моделі.

Дівчата активно користуються соціальними мережами, де активно діляться своїми світлинами та відео. Щасливий татусь дуже пишається своїми доньками-красунями.

Сильвестр Сталлоне разом з доньками / фото із соцмереж