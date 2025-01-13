Зірка збірної Данії завершив футбольну кар'єру у 35 років

Данський футболіст Сімон К'єр оголосив про завершення кар'єри. На цей момент йому виповнилося 35 років.

Останнім клубом Сімона К'єра став Мілан. Контракт гравця з клубом закінчився ще влітку 2024 року і весь цей час він був без клубу.

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К'єр завершив кар'єру

Футболіст вважає, що зараз настав саме той момент, щоб закрити цей розділ життя. Це не рішення, яке було ухвалене після літа, він думав про це ще за рік до Євро-2024.

Моє прощання з футболом фактично сталося на Сан-Сіро. Це був ідеальний момент, який я сам собі обрав. Мені не потрібна була велика публічна церемонія,

– зазначив Саймон К'єр.

Довідка. Футболіст грав за такі клуби, як Мідтьюлланд, Палермо, Вольфсбург, Рому, Лілль, Фенербахче, Севілью та Аталанту.

Відзначимо, що на рахунку К'єра 140 матчів за збірну Данії. Саме він на Євро-2020 закрив Крістіана Еріксена, у якого трапився серцевий напад, від камер.