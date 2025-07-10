Пристрасті із сином Берлусконі, таємне весілля і чотири сини: історія кохання Шевченка та Пазік

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вже понад 20 років живе у щасливому шлюбі із розкішною колишньою моделлю Крістен Пазік. Це була справжня "Санта-Барбара" по-італійськи!

24 Канал розповідає історію кохання відомого у минулому футболіста Андрія Шевченка та американської моделі із польським походженням Крістен Пазік. Пару вперше звела доля у рідній для Крістен стихії – моделінгу.

Цікаво прочитати Крістіан у збірній, Джордан у США: як виглядають та де зараз живуть діти Андрія Шевченка

Могли вигнати із Мілана через стосунки із Пазік

У далекому 2001-му році Шевченка, який тоді грав за італійський Мілан, запросили на показ місцевого відомого дизайнера Джорджіо Армані. Футболіста не лише запросили переглянути показ, а й взяти у ньому безпосередню участь. Однак вперше Андрій та Крістен зустрілись поглядами не на подіумі чи за його залаштунками, а на вечірці, яка була після показу.

Ініціативу у знайомстві проявила Пазік. Адже на той час розкішна білявка була у стосунках із сином власника футбольного клубу Мілан П'єром Берлусконі. Саме за "россонері" виступав Шевченко із 1999-го по 2006-й роки. Крістен кинула завидного хлопця через регулярні зради П'єра. Після чого між Пазік та Шевченком зав'язалось кохання.

Була інформація, що колишній хлопець дівчини П'єро Берлускові навіть просив батька викинути із команди українського футболіста через стосунки з його колишньою.

Рекордна сексуальна фотосесія та порівняння із Бекхемом

Через два роки модель та футболіст разом з'явились на обкладинці італійського чоловічого журналу GQ. Після чого їх пару почали порівнювати із родиною Вікторії та Девіда Бекхема. Останній поєднував футбол із моделінгом. Водночас Шевченко повністю присвятив себе футболу, повішавши бутси аж через 9 років після цього рекордного випуску журналу.

Це була сексуальна та відверта зйомка.

Шевченко та Пазік на обкладинці журналу GQ / Фото з інстаграму ексфутболіста

Таємне весілля та вагітна Пазік

Про весілля та розписку закоханої пари майже немає інформації. Відомо лише ще офіційно чоловіком і дружиною пара стала прямо під час гри у гольф. Шевченко та Пазік швидко стали "своїми" у родинних колах. Водночас Андрій та Крістен відмовились від грандіозного та пишного весілля. Із липня 2004-го року пара офіційно узаконила свої стосунки. Тоді модель вже була при надії.

В одному із інтерв'ю Шевченко розповідав, що коли вперше зустрівся із Крістен, то зрозумів, що саме вона є тією, з якою він готовий одружитись та прожити усе своє життя.

Перше батьківство Пазік та Шевченка

Вже 29 жовтня того ж року Шевченко та Пазік вперше стали батьками. Крістен народила Андрію сина, якого назвали Джорданом. Первісток пари народився в Італії, адже ще до 1 липня 2006 року футболіст виступав за гранд Серії А.



Шевченко із сином Джорданом / Фото з інстаграму Андрія

Хрещеним батьком первістка у родині Шевченка та Пазік став тодішній голова уряду Італії Сільвіо Берлусконі. Джордан навчався у Лондоні, після чого вирушив у США здобувати вищу освіту. Він поїхав навчатись на Батьківщину матері, де став студентом престижного Єльського університету. Хлопець захоплювався міжнародними відносинами, які поєднав із економікою вже в університеті. Він активно підтримує Україну, а також вже навіть почав вивчати українську мову та історію.



Джордан із батьками / Фото з інстаграму Шевченка

Вже через два роки 13 листопада 2006-го у Джордана з'явився молодший брат Крістіан. Поповнення у сім'ї сталось вже після її переїзду у Велику Британію, де український нападник підписав контракт із лондонським Челсі. На відміну від старшого брата Крістіан пішов по стопах батька та захопився футболом.

Його кар'єра якраз розпочалась у Лондоні, де Крістіан почав займатись в академії Челсі, а вже взимку 2022-го поповнив структуру Тоттенхема. Щоправда, вже влітку наступного року підписав контракт із англійським Вотфордом. За головну команду "шершнів" наразі не дебютував. Виступає на молодіжному рівні Вотфорда, де вже відзначався результативними діями.

Схоже, що саме його зірковий татусь надихнув Крістіана на виступи за збірну України. Другий син Шевченка заради цього отримав українське громадянство. Хоча міг спокійно виступати за інші національні команди. Крістіан Шевченко вже має за своєю спиною 11 матчів (1 асист).

У цьому році Крістіан Шевченко закінчив школу. На випускному особисто були присутні батьки та старший брат Джордан.



Сім'я відвідала шкільний випускний Крістіана / Фото з інстаграму Шевченка

Повернення Шевченка у Динамо та народження двох синів

У 2008-му році сім'я володаря "Золотого м'яча" знову повернулась до Італії, адже Шевченко знову став футболістом Мілана. Італія – особлива країна для Шевченка та Пазік, де зародилось їх кохання та майбутня родина.

Однак вже через 10 місяців форвард повернувся з оренди із Мілана у Челсі, а ще через два місяці Шевченко здійснив легендарний камбек до київського Динамо. Саме столичний клуб став останнім у кар'єрі нападника.

Вкінці липня 2012-го Андрій Шевченко оголосив про закінчення кар'єри професійного футболіста. Після того, як Шева повішав бутси на цвях, у його "футбольній команді" відбулось ще два трансфери. Крістен Пазік народила ще двох синів, яких назвали Олександр (2012) та Райдер (2014).

Про двох менших синів родини не так багато інформації. Відомо лише, що Райдер захоплюється грою у шахи, як і його старший брат Крістіан.

Молодші сини родини Олександр та Райдер / Фото з профілів інстаграмі Андрія Шевченка і Крістен Пазік

Станом на 2025-й рік Андрій Шевченко продовжує розвивати український футбол, очолюючи УАФ. Також ексфутболіст є резидентом Великої Британії, що зобов'язує його перебувати на британській землі щонайменше 183 дні на рік. Водночас родина Шевченка вже багато років живе у Лондоні. Лише старший син Джордан у вересні 2023-го поїхав здобувати вищу освіту у США.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік вже 21 рік щасливо живуть у шлюбі. Закохані публічно вітають одне одного зі святами, публікуючи свіжі та архівні сімейні фото.

Шевченко та Пазік / Фото з профілів інстаграмі Андрія та Крістен