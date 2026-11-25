Крістіан Шевченко змінив клуб у середині англійської футбольної піраміди. Він захищатиме кольори Бейсінґсток Таун.

Син президента УАФ виступатиме у 7-му дивізіоні футболу в Англії. Про підписання українського футболіста повідомив інстаграм клубу.

Гравцем якого клубу став Шевченко

Українець змінив Шолінг на Бейсінґсток Таун. У складі попереднього клубу футболіст групи атаки не провів жодного поєдинку.

Прихід сина легенди футболу прокоментував тренер нового для Крістіана клубу Ден Браунлі.

У Крістіані ми побачили очевидну загрозу для воріт суперника. Він значно швидший, ніж, на мою думку, люди усвідомлюють, і в ньому чудово поєднуються впевненість у власних силах та щире прагнення вдосконалюватися. Він впевнений у своїх здібностях, але не вважає себе досконалим,

– зазначив фахівець.

Додамо, що Шевченко уже дебютував за Бейсінґсток Таун в офіційних матчах. Нещодавно 20-річний син легенди футболу став найкращим гравцем поєдинку.

Що ще відомо про Крістіана Шевченка

На міжнародному рівні Крістіан має досвід виступів за юнацькі збірні України. Він провів 11 матчів за команду U-19 та ще чотири поєдинки за збірну U-20.

Перед переходом на напівпрофесійний рівень футболу він виступав за молодіжну команду Вотфорда.

До слова, нещодавно Крістіан відсвяткував 20-річчя. З цією подією футболіста публічно привітали його батько Андрій Шевченко та мама Крістен Пазік.