Сина легенди збірної Італії впіймали п'яним за кермом і відібрали права

Даніель Мальдіні пішов стопами легендарного батька і став футболістом, хоча й не зміг закріпитися у Мілані. Гравець Кальярі потрапив у ДТП після матчу, в якому забив переможний пенальті.

Porsche нападника врізався в іншу машину, а внаслідок інциденту були постраждалі. Поліція перевірила Мальдіні-молодшого і виявила неприємну правду про його стан, пише 24 Канал.

Що відомо про ДТП Даніеля Мальдіні

У гравця Кальярі виявили суттєве перевищення рівня алкоголю в крові. Алкотестер показав 0,91 мг на літр повітря в першій спробі і 0,89 мг в другій – це відповідає 1,82 грама на літр крові.

За італійським законодавством, понад 1,5 грама алкоголю на літр крові – це третя, найбільш важка категорія порушень. За керування у такому стані передбачено кримінальну відповідальність, позбавлення водійських прав та конфіскацію автомобіля від 1 до 2 років.

Чи все гаразд з Мальдіні після аварії

Сам Мальдіні під час зіткнення не зазнав серйозних ушкоджень, хоча реанімобіль, який прибув на місце інциденту, відвіз його до лікарні для перевірки за "синім кодом" (легкі травми). Натомість декілька людей, які були в іншій автівці, потрапили до медиків із "жовтим кодом" (ушкодження середньої важкості).

Мальдіні-молодший їхав на Porsche після переможного матчу його Кальярі з Аталантою. Клуб 24-річного форварда виграв 2:1, а сам він забив вирішальний м'яч з одинадцятиметрової позначки.

Даніель – представник футбольної династії. Його дід Чезаре був відомим футболістом і тренером, а батько Паоло став одним з найкращих захисників в історії італійського футболу, провівши усю кар'єру лише за Мілан.