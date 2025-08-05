Увага суспільства завжди була, є і буде прикута до провідних футболістів, які на полі є справжніми лідерами, а за його межами перетворюються у турботливих татусів. Чимало гравців будують не лише велику кар'єру, а й велику родину.

Одним із таких футболістів та зразкових татусів є ветеран, лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко. Колишній капітан киян у щасливому шлюбі із дружиною Інною виховує троє дітей, повідомляє 24 Канал.

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Скільки дітей в Андрія Ярмоленка?

Восени 2011-го Андрій та Інна офіційно узаконили свої стосунки, ставши чоловіком і дружиною. Того ж року пара відгуляла весілля, де серед гостей були його тодішні одноклубники по Динамо.

Через два роки (у 2013-му) футболіст та його кохана вперше стали батьками. На світ народився син, якого назвали Іваном.

Перша дитина у родині Ярмоленка

Через два роки (у 2015-му) в Івана народився молодший братик Данило.



Друга дитина у сім'ї Ярмоленка / Фото з інстаграму Інни

У серпні 2017-го Ярмоленко разом із родиною переїхав у Німеччину, де підписав контракт із дортмундською Боруссією. Сини вінгера навіть встигли приміряти ігрову форму "джмелів", підтримуючи вибір свого батька.



Іван та Данило Ярмоленко / Фото з інстаграму дружини футболіста

Третього сина Інна подарувала Андрію наприкінці жовтня 2020-го. Хлопця назвали Максимом. На той момент Ярмоленко вже виступав за англійський Вест Хем, куди перейшов у липні 2018-го. Період у Німеччині не був тривалим (26 матчів: 6 голів і один асист).

У липні 2022-го родина українського футболіста змінила дощову Велику Британію на сонячні ОАЕ, ставши гравцем Аль-Айна. В еміратському клубі пограв під керівництвом Сергія Реброва.



Родина Ярмоленко / Фото з інстаграму дружини гравця

Через рік Динамо Київ оголосило про повернення Андрія Ярмоленка на правах вільного агента. У біло-синій футболці киян вже провів 395 матчів, у яких забив 157 голів і 96 асистів. Поточний сезон-2025/2026 стане останнім у кар'єрі футболіста.

Ярмоленко не надто активний користувач соціальних мереж. Натомість дружина Інна востаннє викладала фото із синами 1 січня, коли вітала усіх із Новим Роком.

Раніше 24 Канал розповідав про родину Андрія Ярмоленка.