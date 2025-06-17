Український боксер висловив повагу до Ломаченка: раніше він називав його зрадником

Василь Ломаченко на початку червня оголосив про завершення боксерської кар'єри. Відхід "Матриці" з професійного рингу викликав неоднозначну реакцію у спільноті.

Владислав Сіренко висловився про Василя Ломаченка. Зокрема, український боксер несподівано змінив позицію стосовно "Матриці", повідомляє 24 канал із посиланням на "Тайк Майсон".

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Сіренко висловився про Ломаченка

Владислав Сіренко торік називав Василя Ломаченка зрадником України. Така думка боксера була спричинена неоднозначно позицію "Матриці" стосовно війни, яку розв'язала Росія.

Нині Сіренко схвально висловився про Ломаченка. Український боксер наголосив, що поважає Василя як спортсмена.

Як до спортсмена ставлюся до Ломаченка максимально поважно. Як до особистості – у ЗМІ дуже багато неочевидної інформації, дуже незрозуміла його позиція як українця. Тому моя відповідь не може бути однозначною,

– сказав Сіренко.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко за свою кар'єру провів 21 бій у професійному рингу. На рахунку "Матриці" 18 перемог при трьох поразках.

До слова. Владислав Сіренко з'явиться у рингу в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа 19 липня. Український боксер битиметься з співвітчизником Андрієм Новицьким.

Раніше Василя Ломаченка позбавили престижного титулу, який боксер завоював минулого року. Тоді "Матриця" здолав Джорджа Камбососа.