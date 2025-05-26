СК Полтаву можуть не атестувати в УПЛ: у чому причина

СК Полтава може не пройти атестацію в УПЛ. Все через проблеми зі стадіоном.

Елітний дивізіон напряму поповнили дві команди УПЛ. Мова йде про Епіцентр та СК Полтаву.

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Чому Полтава може не пройти атестацію

У документації, яку СК "Полтава" передала до УАФ, головною ареною вказано стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського, пише 24 канал з посиланням на ТаТоТаке.

Цю інформацію, на думку клубу, підтверджує угода про "спільне використання спортивних споруд", укладена у 2005 році між ФК Ворскла та СК Полтава.

Однак навколо цього договору виникли суперечності. Ворскла наполягає, що об'єктом оренди є лише тренувальне поле зі штучним покриттям, яке використовує СК Полтава для тренувань, але не для матчів. Натомість СК Полтава стверджує, що угода також охоплює право користування стадіоном імені Бутовського.

УАФ звернулася до Ворскли з проханням дозволити СК Полтаві проводити матчі на цій арені. У відповідь клуб заявив, що надані документи є фальсифікованими, оскільки стадіон ім. Бутовського ніколи не розглядався як об'єкт для спільного використання. Навіть якщо клубам вдасться досягти згоди, стадіон доведеться модернізувати для потреб ще однієї команди.

Додаткову складність ситуації створює те, що стадіон ім. Бутовського є резервною ареною для Металіста 1925, який може бути зацікавлений у недопущенні СК Полтава до цього об’єкта.

Відзначимо, що резервною ареною СК Полтави наразі визначено стадіон "Ніка" в Олександрії. Місцева команда не заперечує, однак відповідно до регламенту необхідно мати також основний стадіон.