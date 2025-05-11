Суддівське свавілля на ЧЄ-2025 з карате: українську спортсменку позбавили медалі

Неприємний інцидент трапився з українкою Юлією Палашевською на чемпіонаті Європи-2025 з карате. В одеситки відібрали бронзову медаль, яку вона здобула на турнірі.

У суботу, 10 травня, на чемпіонаті Європи-2025 з карате, який триває в Єревані, відбувся втішний фінал у ваговій категорії до 50 кілограмів. Українка Юлія Палашевська перемогла латвійку Олександру Михайлову, пише 24 Канал.

Читайте також 18-річна українська каратистка завоювала медаль на дебютному чемпіонаті Європи

Упередженість чи суддівська помилка

Спочатку організатори оголосили, що "бронзу" здобула представниця України. Однак через пів години змінили своє рішення.

Судді віддали перемогу латвійці, а після перегляду відео вони знову змінили рішення. Вони дозволили українці відігратися, надавши 0,6 секунди часу. Проте це виглядало як знущання з нашої спортсменки.

Про ганебний інцидент 24-річна одеситка розповіла у своєму інстаграмі.

Цього року зі мною стався просто треш. Я не можу в таке повірити. У мене таке навіть у голові не вкладається і довго не вкладатиметься, як так можна вчинити в медальному поєдинку,

– розповіла Палашевська.

Зазначимо, що судді не порахували бал Юлії за влучання на останній частці секунди сутички.

"Це не чесно і так не можна чинити з людьми, які кожного дня віддають своє здоров'я", – заявила українська каратистка.

Палашевська зазначила, що не має претензій до латвійської суперниці. А от до суддівства є чимало питань.

Попри такий результат, Юлія Палашевська не збирається опускати руки. Українка збирається продемонструвати гідний результат на турнірі в Марокко, який розпочнеться за два тижні.

Нагадаємо, що це не перший прикрий випадок на великих міжнародних турнірах за участю українок. На ЧС-2023 з карате судді через проблеми з таймером позбавили "золотого" фіналу Анжеліку Терлюгу.